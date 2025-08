A- A+

Santa Cruz Com necessidade de vitória, Santa Cruz deverá ter reforços no ataque contra Sergipe Após perder por 2x1, fora de casa, Tricolor precisa vencer adversário para manter vivo o sonho do acesso

Se preparando para o compromisso mais importante da temporada, o Santa Cruz vive a expectativa de contar com reforços no ataque diante do Sergipe, no próximo sábado (9), às 17h, na Arena de Pernambuco.

Com a necessidade de reverter o resultado de 2x1 construído pelo adversário, no Batistão, o técnico Marcelo Cabo terá a volta de Renato, ausência em Aracaju por suspensão, e pode promover a estreia de Ariel Nahuelpán, que ficou fora da última partida por dores na panturrilha.

Após a derrota longe do Recife, o treinador também comentou a situação do lateral-esquerdo Nathan, que deixou a partida com dores no tornozelo.

"Podemos ter o retorno do Renato, né? O Ariel... O Nathan, que saiu no intervalo com um pancada muito forte no tornozelo, estava fazendo um jogo extraordinário, muito bom. Perdemos aquele escape, aquela profundidade com ele. Vamos trabalhar para tê-lo no próximo jogo, aí temos Ariel, o Renato", falou o técnico.

Para manter o sonho do acesso à Série C vivo, o Santa Cruz precisa derrotar o Sergipe por dois gols de diferença. Caso o Tricolor iguale a vantagem construída pelo adversário, a vaga na próxima fase será definida nos pênaltis. Empate dá a classificação aos sergipanos.

