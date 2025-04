Santa Cruz: se vencer na próxima rodada, Tricolor estabelecerá seu melhor início na Série D

A- A+

O Santa Cruz pode estar próximo de alcançar o seu melhor início na Série D. Se vencer no próximo sábado (03), diante do xará Santa Cruz/RN, em Goianinha/RN, o Tricolor do Arruda poderá estabelecer uma marca de três vitórias consecutivas, feito que o clube ainda não atingiu.

Em sua sexta participação na Quarta Divisão, em 2025, a Cobra Coral já conquistou um fato inédito, largar com duas vitórias. Nesta terceira rodada, o Santa tentará ir além, encerrando o recorte com 100% de aproveitamento.

Em 2011, ano que conquistou o último acesso à Série C, o Santa Cruz também largou com uma vitória, mas em seguida ficou com dois empates. Em 2023, até venceu dois jogos nas duas primeiras partidas, mas caiu diante do Potiguar/RN, fora de casa.

Início

Única equipe com seis pontos conquistados no Grupo A3, o Tricolor marcou cinco gols em duas partidas e ainda não foi vazado defensivamente. Além disso, a equipe comandada por Marcelo Cabo apresentou um desempenho elogiado por boa parte do duelo.

No duelo deste sábado, a Cobra Coral enfrentará o Santa potiguar, que até largou bem com uma vitória por 1x0 diante do Sousa, mas que sucumbiu diante do Ferroviário, 3x1, fora de casa.

Esse será a primeira vez que Santa Cruz/PE e Santa Cruz/RN se enfrentam na história do confronto. Não confundir com os duelos diante do Sport Club Santa Cruz/RN, clube que disputou a Série D de 2011.

Confrontos



2009 - 1ª rodada (CSA 0x3 Santa) - 2ª rodada (Santa 2x2 Central) - 3ª rodada (Sergipe 1x0 Santa) (Eliminado na 1ª fase)

2010 - 1ª rodada (Santa 1x0 CSA) - 2ª rodada (Potiguar 1x0 Santa) - 3ª rodada (Santa 0x0 Confiança) (Eliminado na 2ª fase)

2011 - 1ª rodada (Alecrim 1x3 Santa) - 2ª rodada (Santa 0x0 Guarani Juazeiro) - 3ª rodada (Porto 2x2 Santa) (Vice-campeão)

2022 - 1ª rodada (Lagarto 0x0 Santa) - 2ª rodada (Santa 1x2 ASA) - 3ª rodada (Juazeirense 1x0 Santa) (Eliminado nas 8ªs)

2023 - 1ª rodada (Santa 1x0 Iguatu) - 2ª rodada (Potiguar 2x1 Santa) - 3ª rodada (Santa 1x0 Campinense) (Eliminado na 1ª fase)

2025 - 1ª rodada (Treze 0x1 Santa) - 2ª rodada (Santa 4x0 Horizonte) - 3ª rodada (Santa Cruz/RN x Santa Cruz/PE) (Em disputa)

