Santa Cruz tem exemplo recente para não 'baixar a guarda' na Série D

O Santa Cruz está 'muito bem, obrigado' na atual disputa da Série D. Mesmo antes do fim do primeiro turno da fase de grupos, o Tricolor já pavimentou bem a classificação ao mata-mata, mas não significa que tudo já foi resolvido.

Considerando as devidas proporções, em 2023, já em uma temporada com o mesmo formato de disputa, o Santa largou com apenas uma derrota nas primeiras nove rodadas e um lugar no mata-mata já parecia uma realidade.

Contudo, o Tricolor se perdeu no meio do caminho, não conseguindo vencer nas últimas seis rodadas, inclusive perdendo três dessas partidas.

Treinador do Santa Cruz, Marcelo Cabo, vem adotando um discurso pela busca de uma maior consistência, seja durante as partidas ou até mesmo ao longo da campanha.

“De nada adianta começar bem a competição e ter um declínio, quanto mais se vence, maior a atenção é necessária para a manutenção dos bons resultados. Precisamos estar desconfortável para continuar crescendo, sempre atentos", afirmou o técnico coral.

Com a melhor campanha geral ao lado do ASA, o técnico Cabo evita, porém, deixar a euforia tomar conta do vestiário. O Tricolor projeta a classificação para o mata-mata com 23 pontos; até agora, soma 13.

“Antes do início, nosso objetivo era só de classificar, porque todos diziam que era o grupo mais difícil dentro da competição. Claro, estamos tendo um início muito bom, são cinco jogos, quatro vitórias e um empate, um aproveitamento acima dos 80%, mas não estamos classificados. Essa euforia fica para os torcedores, internamente, sabemos que temos uma estrada longa".





Neste domingo (25), em jogo válido pela 6ª rodada da Série D, o Santa Cruz visita o Sousa, no Marizão, a partir das 16h30.

