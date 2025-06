Santa Cruz já estabeleceu uma das melhores campanhas da história da Série D; entenda

A- A+

O Santa Cruz, ao terminar a sétima rodada com mais uma vitória - 3x1 contra o Ferroviário no último domingo (01) -, estabeleceu uma das melhores campanhas da história do primeiro turno da fase de grupos da Série D. Além do Tricolor, outras cinco campanhas chegaram aos 19 pontos com seis vitórias e um empate.

A Série D é disputada em um formato de 64 times divididos em grupos de oito desde 2020. De lá para cá, nenhuma equipe da história conseguiu terminar as primeiras sete rodadas com 100% de aproveitamento.

Por outro lado, seis times conseguiram chegar muito perto: o Gama em 2020; o Ferroviário em 2023; o Manauara e Treze em 2024; e agora o Santa Cruz e o ASA em 2025.

Na atual edição, o time alagoano leva uma pequena vantagem momentânea: o ASA tem o saldo de gols melhor, 15 contra 10 do Santa. O ataque da equipe de Arapiraca é um pouco mais eficiente, 18 a 13 para eles. Os números defensivos são idênticos, três gols sofridos.

Resultados

Ainda assim, o bom início de disputa não é garantia de sucesso. Das quatro campanhas destacadas nos anos anteriores, apenas uma resultou na conquista do acesso: Ferroviário em 2023, que também foi campeão.

Em 2020, ainda durante o segundo turno, o Gama arrefeceu a campanha e viu o rival Brasiliense ultrapassá-lo. Quando chegou ao mata-mata, eliminação logo na 2ª fase para o Goianésia (4x3 no agregado).

No ano passado, Manauara e Treze mantiveram o ritmo e a liderança da chave, o time do Amazonas, inclusive, concluiu as 14 rodadas invicto. Contudo, não conseguiram chegar à semifinal.

O Manauara foi eliminado nas oitavas de final pelo Retrô, com o placar agregado de 2x2 e uma derrota nos pênaltis por 4x1. Por outro lado, o Treze caiu na fase seguinte, 3x1 no placar geral para o Itabaiana, que conquistou o acesso.

Sequência

O Santa Cruz volta a campo neste domingo (08), às 17h30, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, para enfrentar o mesmo Ferroviário. O Tricolor não perder há quase três meses e vem de quatro vitórias consecutivas.

Marcelo Cabo não tem jogadores entregues ao departamento médico e nenhum atleta está suspenso. O treinador poderá contar com o retorno dos volantes Gabriel Galhardo e Pedro Favela.



Veja também