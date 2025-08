Avançar de fase após perder jogo de ida? Santa Cruz busca façanha na Série D 2025

A- A+

Com a derrota por 2x1 para o Sergipe, no Batistão, no duelo de ida da segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro, o Santa Cruz terá que se recuperar do prejuízo no duelo da volta, sábado (9), na Arena de Pernambuco, para não dar adeus precoce ao sonho do acesso. Meta que já foi alcançada por alguns clubes desde a criação do torneio, em 2009.









Dados

Considerando todas as 16 edições já disputadas da Série D, até 2024, a competição teve 398 confrontos eliminatórios. Desses, em 62 o time classificado conseguiu se recuperar após perder o duelo de ida - pouco mais de 15%.

O ano com mais reviravoltas foi 2019. Na ocasião, sete clubes perderam o primeiro jogo, mas se recuperaram na volta, eliminando o adversário. A lembrança, contudo, não é muito positiva para os pernambucanos.

Na segunda fase, o Central venceu o jogo de ida por 2x0 diante do Jacuipense-BA, no Lacerdão. Na volta, porém, foi derrotado por 3x1, no Riachão de Jacuípe. Nos pênaltis, os baianos venceram por 5x3.

Já o América-PE ganhou por 1x0 do América-RN, na Arena de Pernambuco, também pela segunda fase. Na volta, os potiguares venceram por 2x0 e avançaram na competição.

Em compensação, nos anos de 2014 e 2022, houve apenas uma classificação dentro do recorte citado em cada edição. Há 11 anos, o Ituano ganhou por 1x0 em casa para o Moto Club e perdeu pelo mesmo placar na volta. Nas penalidades, os maranhenses levaram a melhor.

Em 2022, o Caxias venceu o América-RN por 1x0, no Centenário. Na volta, os gaúchos foram eliminados ao perderem por 3x1, na Arena das Dunas.

E o Santa Cruz?

Em 2010, na segunda fase da Série D, o Santa Cruz derrotou o Guarany-CE por 4x3, no Arruda. Os gols da Cobra Coral foram marcados por Alysson (2), Joelson e Jackson. Os cearenses fizeram graças aos dois gols contra do zagueiro coral Leandro Cardoso.

Na volta, precisando apenas de um empate, o Santa perdeu por 2x0, em Sobral. Danilo Pitbull e Léo Olinda fizeram para os cearenses, eliminando os pernambucanos da competição.

No ano em que subiu para a Série C, em 2011, o Santa Cruz passou da segunda fase ao ganhar do Coruripe-AL, por 1x0, na ida, no Arruda. Na volta, empatou em 0x0, em Alagoas. Na terceira fase, empatou duas vezes com o Treze (3x3 e 0x0). O resultado sem gols, na volta, em casa, garantiu o acesso.



Na semifinal, o Santa venceu o Cuiabá nos dois jogos, sendo 1x0 na ida, no Arruda, e 2x1 na volta, no Luthero Lopes. Na decisão, o Tricolor ficou com o vice-campeonato ao perder ambos confrontos para o Tupi - 1x0 em Minas e 2x0 no Recife.

