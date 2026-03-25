Santa Cruz apresenta o volante Silva, ex-Camboriú

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O Santa Cruz apresentou oficialmente, na última terça-feira (24), o volante Silva, atleta de 30 anos, que disputou o Estadual pelo Camboriú, equipe que foi vice-campeã do último Catarinense.

Protagonista da campanha, o jogador disse que prefere atuar como primeiro volante, mas garantiu ter características modernas, que cobre os dois lados do campo. Mesmo com todo o esforço que isso exige, disse estar bem fisicamente e se colocou à disposição do treinador.

“Estou bem fisicamente, meu último jogo foi no dia 7 de março, na final do Catarinense; joguei todos os jogos do campeonato e eu acho que essa questão física não é um problema, a questão é mais de adaptação ao jogo do professor Claudinei Oliveira e vai ser decisão do treinador se estarei jogando no dia 6 de abril”, disse o volante Silva.

Natural da Cabedelo, na região metropolitana de João Pessoa, volta a defender um time do Nordeste após oito anos longe. Silva foi campeão da Copa do Nordeste em 2018 com o Sampaio Corrêa.

“Estar perto da família foi um fator importante, saí da Paraíba muito novo, fui ao Internacional, depois fui para Europa [futebol suíço], acho que fiquei muito tempo fora e quando veio o convite do Santa Cruz, vendo a importância que tem esse clube [aceitei]”, disse.

A estreia do Santa Cruz na Série C será diante do Itabaiana, no dia 6 de abril, numa segunda-feira, às 20h. Até o momento, o jogo está marcado para a Arena de Pernambuco, mas o clube segue trabalhando para conseguir os laudos e começar a competição no Arruda, aqui que com limitações.

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