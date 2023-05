A- A+

Santa Cruz Santa Cruz sofre com gols no segundo tempo quando joga fora de casa na Série D A Cobra Coral abriu o placar nas duas partidas que disputou longe do Recife, mas não segurou a vitória

O empate diante do Nacional de Patos, no último domingo (28), teve um sabor amargo para o Santa Cruz. Mais uma vez a equipe Coral volta para Recife sem o resultado que era possível, ao sofrer gols no segundo tempo.

Na segunda rodada da Série D, contra o Potiguar, o Santa abriu o placar na segunda etapa. E mesmo assim, o Tricolor do Arruda sofreu a virada com o último gol nos acréscimos da partida.

Contra o Nacional-PB o resultado estava totalmente encaminhado. O Santa Cruz abriu o placar na primeira etapa e antes do intervalo os donos da casa tiveram um jogador expulso.

Mesmo com a vantagem numérica e no placar, o Santa Cruz sofreu o empate. Emerson Galego recolou a Cobra na frente, porém, novamente nos acréscimos, deixou de conquistar os três pontos.

Na coletiva pós-jogo, o treinador Felipe Conceição comentou sobre a queda de rendimento da sua equipe ns segundos tempos.

"A postura no segundo tempo, quando você está na frente no placar, de continuar impondo o jogo e buscando ampliar o placar nós precisamos melhorar, porque o castigo vem. Nessa primeira fase não faz tanto mal, mas estamos nos preparando para o mata-mata e o acesso do Santa Cruz que a gente vai trabalhar para isso", afirmou.

A próxima partida do Santa Cruz na Série D é no próximo sábado contra o Sousa-PB, às 16h, no Arruda.

Veja também

FUTEBOL INTERNACIONAL Chelsea anuncia Mauricio Pochettino como técnico