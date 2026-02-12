Qui, 12 de Fevereiro

Futebol Pernambucano

Santa Cruz sofre novo registro de arremessos de objetos no gramado

Tricolor chegou a ser multado em R$ 2 mil por caso parecido no primeiro Clássico das Emoções da temporada

O árbitro Bruno Arleu registrou em súmula os arremessos de objetosO árbitro Bruno Arleu registrou em súmula os arremessos de objetos - Foto: Rafael Melo/FPF

Pelo segundo Clássico das Emoções consecutivo, a torcida do Santa Cruz não reage bem a uma nova derrota para o Náutico. Na última quarta-feira (11), durante o resultado de 1x0 para os alvirrubros, os torcedores corais arremessaram objetos no gramado da Arena de Pernambuco e o acontecido foi registrado em súmula. 

No confronto da primeira fase, na goleada sofrida por 4x0, os torcedores jogaram copos, sapatos, entre outros objetos relatados em súmula.  Na oportunidade, o TJD-PE puniu o Santa com uma multa de R$ 2 mil. 

Nesta primeira partida da semifinal de 2026, o árbitro Bruno Arleu registrou as ocorrências em dois diferentes momentos. Confira o registro da súmula do jogo entre Santa Cruz e Náutico: 

Súmula de Santa Cruz e NáuticoSúmula de Santa Cruz e Náutico, na última quarta-feira (11), na Arena de Pernambuco - Foto: Reprodução

O confronto de volta está marcado para o dia 22 de fevereiro, após o Carnaval, no estádio dos Aflitos. O Santa precisa vencer por dois gols ou mais no tempo normal para avançar. Qualquer vitória por um gol de diferença para o Tricolor leva aos pênaltis. Empate é favorável ao Náutico.  

