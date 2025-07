A- A+

Série D Santa Cruz costuma sofrer queda de rendimento no segundo tempo; entenda Quase todos os gols sofridos pelo Tricolor foram marcados no segundo tempo

O Santa Cruz vem apresentando, ao longo de toda a campanha da atual Série D, uma queda de rendimento durante as etapas complementares das partidas. Em resumo, 85% dos gols sofridos pela Cobra Coral foram no segundo tempo. Por outro lado, o time de Marcelo Cabo também mostra uma visível queda ofensiva, gerando poucos gols nos minutos finais.

O levantamento realizado pelo perfil Santa Cruz Analytics revela que o Tricolor do Arruda sofreu seis dos sete gols até aqui na etapa final. Isso significa 85,71%.

Além disso, essas estatísticas também demonstram uma maior fragilidade após os 15 minutos do segundo tempo - quatro gols sofridos nos 30 minutos finais -, momento que, em tese, são realizadas muitas das substituições de jogadores.

Na Série D, só 1 dos 7 gols sofridos pelo @SantaCruzFC foi no 1º tempo. E apenas 3 dos 16 gols marcados vieram após a entrada dos reservas.



A queda de desempenho após os 60min, causada pelas substituições e desgaste geral, preocupa e precisa ser corrigida antes do mata-mata. pic.twitter.com/DeoA9FXEY8 — Santa Cruz Analytics (@SCFC_Analytics) June 30, 2025

Contra o Central, no Arruda, no último domingo (29), o Santa Cruz voltou a viver essa queda de rendimento. O técnico Marcelo Cabo fez uma análise do que passou na oportunidade.

“Os primeiros 20 minutos do primeiro tempo foram ótimos e o restante foram bons. Confesso que no segundo tempo tivemos uma queda de rendimento. No intervalo o adversário também ajusta o time e aqueles pontos que a gente estava explorando, já não conseguíamos fazer. Posso resumir que foi um jogo de dois tempos distintos".

Ataque

Os números ofensivos também comprovam a queda de rendimento no segundo tempo. Dos 16 gols marcados na Série D, apenas três foram marcados após os 15 minutos do segundo tempo, o que representa apenas 18,75%.

O Santa Cruz volta a campo neste domingo (06), no duelo diante do América/RN, na Arena das Dunas, às 16h30. O duelo pode ser fundamental para as pretensões do Tricolor para garantir uma vaga no mata-mata.

Gols sofridos pelo Santa Cruz:

Santa Cruz 2x1 América/RN - Souza aos 9 do 2T

Central 1x 2 Santa Cruz - Kauê aos 8 do 2T

Santa Cruz 3x1 Ferroviário - Kevin Rivas aos 25 do 2T

Ferroviário 3x1 Santa Cruz - Ciel aos 15 do 1T e 28 do 2T; João Neto aos 44 do 2T

Santa Cruz 0x1 Central - Zé Artur aos 32 do 2T

Gols marcados pelo Santa Cruz:

9 gols marcados no primeiro tempo

6 gols marcados no segundo tempo



Veja também