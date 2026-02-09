A- A+

Futebol Santa Cruz solicita adiamento da partida de ida da semifinal do Campeonato Pernambucano Tricolor alega que não pode mandar jogos com torcida no Arruda e que também não terá como atuar na Arena por conta do desgaste no gramado; FPF mantém afirmação que duelo será quarta-feira (11)

O Santa Cruz não desistiu de conseguir o adiamento da partida de ida da semifinal do Campeonato Pernambucano, marcada para a quarta-feira (11), contra o Náutico. O clube emitiu uma nota, assinado pelo presidente coral, Bruno Rodrigues, pedindo para o jogo ser reagendado para a semana que vem.

No texto, o Santa alega que o adiamento do jogo é necessário pelo fato de a Arena Pernambuco, local que receberia a partida, estar impossibilitada de sediar o duelo por conta de desgaste no gramado. O palco de São Lourenço da Mata, contudo, estaria disponível para utilização nos dias 18 e 19 de fevereiro, data que o Tricolor deseja que seja remarcado o Clássico das Emoções.

Quanto à utilização no Arruda, o Santa cita o artigo 32 do Regulamento Geral de Competições (RGC) ao dizer que “partidas das semifinais e finais do Pernambucano A1 – 2026 somente poderão ser realizadas em estádios cuja capacidade mínima de público seja de 10.000 (dez mil) espectadores sentados, independentemente da autorização ou não da venda de ingresso."

Nesse ponto, porém, vale dizer que o Arruda se encaixa no quesito, já que o artigo não cita a exigência de que o palco esteja apto a receber público, mas sim que tenha capacidade para isso. Atualmente, por questões de segurança, o Tricolor não tem o laudo de liberação para receber torcedores no estádio.

Em nota, Náutico e Sport já se posicionaram de forma contrária ao adiamento do jogo. A Federação Pernambucana de Futebol (FPF) também indicou que o Clássico das Emoções estava confirmado para esta quarta-feira (11). O duelo entre o Leão e o Retrô também acontecerá nesta semana.

Veja também