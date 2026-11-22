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SAF Santa Cruz solicita à Justiça aceleração dos processos de recuperação judicial e venda da SAF A Cobra Coral fez os dois pedidos por meio de nota nesse sábado (21)

O Santa Cruz solicitou à Justiça, em nota publicada na noite desse sábado (21), para acelerar os processos da recuperação judicial e da venda da SAF.

O primeiro pedido do clube é que a Justiça homologue o Plano de Recuperação Judicial com base nas adesões já assinadas pela maioria dos credores, sem necessidade de Assembleia Geral.

A segunda solicitação é que a venda da SAF Santa Cruz comece imediatamente, em paralelo à análise do plano.

O objetivo da diretoria do Santa Cruz é iniciar a temporada 2027 com a SAF em funcionamento pleno.

Entenda a Recuperação Judicial

De acordo com o Santa Cruz, o processo da recuperação judicial do clube já conta com a adesão da maioria dos credores em todas as classes.

Nas dívidas trabalhistas são 424 de 814 credores (52,09%); os quirografários são 68 de 110 credores (61,82%), que somam 69,70% do valor dos créditos da classe; microempresas e empresas de pequeno porte representam 26 de 44 credores (59,09%).

Os percentuais foram calculados sobre todos os credores de cada classe, e não apenas sobre os que se manifestaram.

Caso o pedido da Cobra Coral seja aceito, a Administração Judicial terá cinco dias para conferir as adesões.

Ao mesmo tempo, os credores terão dez dias para apresentar eventual oposição. Em seguida, a Justiça decidirá sobre a homologação.

Até a decisão da Justiça, a assembleia continua marcada para 2 e 9 de dezembro.

Venda da SAF

O Santa Cruz também pede que o processo de venda da SAF tenha início antes da homologação do plano de recuperação judicial.

A venda será feita por processo competitivo e público, com regras definidas no edital apresentado à Justiça.

De acordo com a Cobra Coral, a capacidade financeira da investidora foi verificada por empresa independente contratada pelo clube.

Em caso de uma oferta superior, a investidora atual poderá igualá-la para seguir como adquirente da SAF Santa Cruz.

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