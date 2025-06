Santa Cruz recebe Sousa buscando se recuperar de revés na Série D; veja onde assistir

A- A+

Santa Cruz e Sousa se enfrentam, neste domingo (15), no Estádio do Arruda, em duelo válido pela 9ª rodada da Série D. Devendo contar com grande presença da torcida tricolor, a bola rola a partir das 17h.

A Cobra Coral é líder isolada do Grupo A3 com 19 pontos, mas viu sua vantagem diminuir na rodada passada. Por outro lado, o Sousa está na sétima posição com apenas sete pontos, ainda aquém daquilo que era projetado para o Dino antes da competição ser iniciada.

Confiança

Após o primeiro revés sofrido na atual campanha da Quarta Divisão, o Santa busca aprender com os erros da partida contra o Ferroviário e afastar qualquer olhar de desconfiança.

“Se formos fazer um recorte, disputamos oito jogos e cinco deles foram fora de casa. A gente jogou 15 pontos fora de casa e conseguimos conquistar dois terços. Então, procurei mostrar (o jogo passado) como um ponto fora da curva: uma derrota que ninguém se alegrou, mas que mostra que estamos no caminho certo”, destacou Marcelo Cabo.

Para o duelo contra a equipe paraibana, o treinador coral tem praticamente todo o elenco à disposição. As exceções são o lateral-direito Israel, que está lesionado com uma lombociatalgia; e o atacante Renato, recém-contratado e que ainda carece de maior condicionamento físico.

Com boa expectativa de público, o Santa Cruz vem mantendo uma média de mais de 23 mil torcedores por partida no ano. Próximo de atingir 100 mil pessoas na Série D, Marcelo Cabo quer utilizar a força do Arruda para se recuperar na competição. A biometria facial é obrigatória.

“Jogar no Arruda é um momento espetacular. Você tem a possibilidade de fazer 100 mil torcedores em quatro jogos, uma marca expressiva. Só o Santa Cruz, numa divisão que a gente joga, faz isso. Todos sabem e têm entendimento da importância de nosso torcedor. É o maior patrimônio do clube, o 12º jogador, e isso nos faz entender o tamanho de nossa responsabilidade”, disse.

Adversário

Atual bicampeão paraibano, o Sousa não vem conseguindo fazer jus para as expectativas que se tinha antes do torneio começar. Com Tardelly Abrantes, o Dino já está com o terceiro treinador na temporada, mas foi com ele que o time conseguiu se recuperar e venceu o América/RN, na última quarta-feira (11), no Marizão.

Ficha técnica

Santa Cruz: Felipe Alves; Toty (Yuri Ferraz), Eurico, Matheus Vinícius, Rodrigues (Vinícius Silva); Wagner Balotelli, Gabriel Galhardo, Willian Jr.; Thiaguinho, Geovany Soares e Thiago Galhardo. Técnico: Marcelo Cabo

Sousa: Bruno Fuso; Iranilson, Marcelo Duarte, Uesles e Jackson; Emersonn Bastos, Hebert Cristian e Felipe Jacaré; Luis Henrique, Ian Augusto e Diego Ceará. Técnico: Tardelly Abrantes

Data: 15/06

Local: Estádio do Arruda (Recife/Pernambuco)

Horário: 17h

Árbitro: Josué Reis de Jesus Junior (BA)

Assistentes: José Daniel Torres e Elaise Juliana Santana (ambos PE)

Transmissão: TV Coral

