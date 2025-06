A- A+

O Santa Cruz se recuperou bem da derrota sofrida na rodada passada diante do Ferroviário. Em confronto disputado no fim da tarde deste domingo (15), no Arruda, o Tricolor aproveitou o apoio de 16.903 torcedores para vencer o Sousa-PB, por 2x0, pela 9ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro.

O resultado manteve a Cobra Coral em primeiro lugar, no Grupo A3, agora com 22 pontos. Além disso, o time pernambucano assumiu a liderança geral da competição, após o ASA perder para o Barcelona de Ilhéus, por 1x0, e estacionar nos 20 pontos.

Passado o triunfo perante os paraibanos, o técnico Marcelo Cabo terá duas semanas livres para trabalhar de olho no próximo compromisso. Também no Arruda, o Tricolor só volta a entrar em campo no próximo dia 29, quando recebe o Central, às 17h, pela 10ª rodada. A Patativa, que ficou no empate em 1x1, com o Horizonte-CE, é a atual vice-líder, com 17 pontos.

O jogo

Durante o primeiro tempo, o Santa Cruz foi responsável por ter o domínio das ações contra o Sousa. Sem deixar o adversário respirar, o time de Marcelo Cabo marcava presença no ataque com frequência e abriu o placar ainda aos 12 minutos. Após passe de Toty, Thiago Galhardo foi derrubado na área e o árbitro assinalou pênalti. Na cobrança, o próprio camisa 9 deslocou o goleiro Bruno Fuso e fez 1x0.

O GOL E A HOMENAGEM! DE ARREPIAR! pic.twitter.com/qAJ441woA5 — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) June 15, 2025

Com dificuldades na criação e sofrendo com as investidas corais, o Dinossauro só assustou graças a um erro de Felipe Alves, aos 19 minutos. O goleiro tentou sair jogando e entregou a bola nos pés de Luis Henrique, que cruzou rasteiro para Ian Augusto. Com o gol aberto, o camisa 11 acertou o travessão.

Como na máxima do futebol, quem não faz, leva, o castigo da equipe paraibana veio logo em seguida. Em descida pela esquerda, aos 23, Geovany mandou rasteiro, na medida, para Thiaguinho aparecer no meio da zaga e estufar as redes. Aproveitando o adversário atordoado, o Santa Cruz por pouco não ampliou dois minutos depois. Thiaguinho buscou Willian Jr, mas Iran deu carrinho providencial para evitar o terceiro.

Que dupla, meus amigos!



Geovany achou Thiaguinho na medida… e ele não perdoou! pic.twitter.com/6H1ZYFbMMp — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) June 15, 2025

Homem mais lúcido do Sousa, Luis Henrique ficou no quase, aos 42. Em finalização colocada de fora da área, o camisa 10 parou no poste esquerdo de Felipe Alves.

Na segunda etapa, sem a necessidade de se expor, o Santa Cruz apostou nos espaços cedidos pelo Sousa para tentar marcar mais gols. Na primeira participação de João Pedro no jogo, ele deixou Geovany na cara de Bruno Fuso. O camisa 11 chegou a fintar o goleiro e balançar as redes, mas o tento foi invalidado pela arbitragem, após o bandeira assinalar impedimento na jogada. Antes, Willian Jr e Toty já tinham perdido grandes oportunidades.

Encontrando dificuldades para penetrar na zaga coral, o Sousa só incomodou aos 19 minutos. Iran cruzou da direita e Diego Ceará tentou a finalização dentro da área. Na hora do chute, Gabriel Galhardo bloqueou o chute e afastou o perigo.

Ficha do jogo

Santa Cruz 2

Felipe Alves; Toty (Yuri Ferraz), Eurico, Matheus Vinícius e Vinícius Silva (Rodrigues); Wagner Balotelli (Jonatas Paulista), Gabriel Galhardo e Willian Jr; Thiaguinho (João Pedro), Geovany Soares e Thiago Galhardo. Técnico: Marcelo Cabo.

Sousa 0

Bruno Fuso; Iranilson (Wellington Nunes), Emersonn Bastos, Marcelo e João Rafael (Jackson Santos); Hebert (Felipe Jacaré), Patrik Dias e Diego Viana (Ciro Henrique); Luis Henrique, Ian Augusto (Nathan Silva) e Diego Ceará. Técnico: Tardelly Abrantes.

Local: Estádio do Arruda (Recife/PE)

Árbitro: Josué Reis de Jesus Júnior (BA)

Assistentes: José Daniel Torres e Elaise Juliana Santana (ambos de PE)

Gols: Thiago Galhardo, aos 12', Thiaguinho, aos 23' do 1T (STA)

Cartões amarelo: Geovany Soares (STA); Felipe Jacaré (SOU)

Público: 16.903

Renda: R$ 404.910,00

Veja também