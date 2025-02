A- A+

violência Santa Cruz x Sport: polícia prende dois homens com tornozeleira eletrônica durante briga de torcidas A ação integra a Operação Jogo Sujo, que identificou os indivíduos violando as condições de monitoramento enquanto pessoas privadas de liberdade (PPLs)

Em meio à selvageria que marcou o Clássico das Multidões, entre Santa Cruz e Sport, no último sábado (1°), dois homens com tornozeleira eletrônica foram identificados e presos.

A ação integra a Operação Jogo Sujo, que identificou os indivíduos violando as condições de monitoramento enquanto pessoas privadas de liberdade (PPLs). As prisões foram feitas pela Secretaria de Administração e Ressocialização (SEAP), por meio do Centro de Monitoramento Eletrônico de Pessoas (Cemep).

Os dois foram conduzidos pela Polícia Penal ao estabelecimento prisional por descumprimento de regras de monitoramento. Ambos seguem à disposição da Justiça.

"A Polícia Penal reforça o compromisso com a fiscalização rigorosa do regime semiaberto e do monitoramento eletrônico, garantindo que sejam cumpridas integralmente as condições estabelecidas judicialmente", afirmou a Polícia Penal, por meio de nota.

Ainda no sábado, o Governo de Pernambuco determinou que os cinco jogos seguintes de Sport e Santa Cruz deveriam acontecer sem torcida. Na segunda-feira (3), os clubes conseguiram reverter a determinação judicialmente.

