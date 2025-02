A- A+

Através de comunicado divulgado no site da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), na noite desta quinta-feira (6), as diretorias de Santa Cruz e Sport firmaram compromisso de romper qualquer tipo de relação com suas principais torcidas organizadas.

A medida foi tomada após o Ministério Público de Pernambuco (MPPE) cobrar um posicionamento dos clubes, diante das cenas de violência e selvageria que tomaram conta das ruas da Região Metropolitana do Recife, no último sábado (1º), antes do Clássico das Multidões disputado entre as equipes.

O órgão público impôs um prazo de 48h aos clubes, após reunião no início da semana envolvendo dirigentes das equipes e representantes da FPF e Secretaria de Defesa Social (SDS).

"Nossos clubes não compactuam com tais práticas e reafirmam publicamente que não apoiam ações criminosas de quaisquer grupos ligados às torcidas extintas", diz trecho do comunicado.

Entre as promessas adotadas junto aos conselhos deliberativos dos dois clubes ficou definido: a probição da presença das extintas organizadas nas sedes dos clubes; a exclusão do quadro associativo qualquer sócio preso/indiciado; probição de fornecimento de apoio financeiro ou material de qualquer natureza.

Veja as medidas de forma detalhada

a) Proibir qualquer tipo de encontro ou reunião das extintas "torcidas organizadas" – e de quaisquer grupos que tentem burlar a extinção – dentro das sedes sociais dos clubes, bem como impedir a realização de eventos de qualquer natureza nesses espaços;

b) Excluir do quadro associativo qualquer sócio que seja preso e/ou indiciado pelas autoridades policiais ou judiciais por envolvimento em crimes relacionados a eventos esportivos ou partidas entre nossas equipes;

c) Estabelecer, de forma expressa, definitiva e inegociável, a proibição do fornecimento de apoio financeiro ou material de qualquer natureza, por parte de diretores ou membros dos clubes, a integrantes das torcidas extintas ou de sucessoras que tentam driblar a decisão judicial vigente.

Punições

Vale lembrar que após as brigas protagonizadas no último final de semana, o Governo de Pernambuco impôs uma punição de cinco jogos de portões fechados aos clubes.

Na segunda-feira (3), o Sport recorreu à Justiça para poder contar com seu torcedor no duelo com o Fortaleza, marcado para o dia seguinte. O desembargador Fernando Cerqueira, do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) deferiu o pedido do Leão beneficiando também o Santa Cruz, mas com algumas condições.

Até março, os clubes terão que jogar com torcida única e com o setor das organizadas fechados durante o mês de fevereiro. Além disso, a partir de 1º de março, será obrigatório o uso de biometria e reconhecimento facial nos estádios. Na Ilha do Retiro, por exemplo, a ideia do Sport é ter a tecnologia em todo estádio no Clássico dos Clássicos, diante do Náutico, no próximo dia 15.

