CLÁSSICO DAS MULTIDÕES Santa Cruz anuncia parcial de 13 mil ingressos para o Clássico das Multidões contra o Sport Mesmo com a desvantagem de dois gols no jogo de ida, a expectativa é de um Arruda lotado no sábado (15)

Nem a derrota por 2x0 para o Sport, na primeira partida da semifinal do Campeonato Pernambucano, desanimou a torcida tricolor.

Na última parcial divulgada pelo Santa Cruz nas redes sociais, 13 mil ingressos já haviam sido vendidos antecipadamente para o confronto decisivo do próximo sábado (15), às 16h30, no estádio do Arruda, que definirá o primeiro finalista do Estadual.

O check-in para os sócios foi liberado na última quinta-feira (6), enquanto as vendas para o público geral começaram no domingo (9), exclusivamente pelo site. Para este jogo, as bilheterias físicas do Arruda não funcionarão.

Ingressos



Os ingressos para o público geral estão disponíveis por R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia) no setor da arquibancada inferior, e R$ 25 para a arquibancada superior.

No setor das sociais, os ingressos custam R$ 30. Já os sócios adimplentes podem realizar o check-in virtual gratuitamente por meio da plataforma oficial.

Confira os valores dos ingressos para Santa Cruz x Sport:



Arquibancada Inferior: R$ 60 / R$ 30 (meia)

Arquibancada Superior: R$ 25

Sociais: R$ 30

Cadeiras Cativas: R$ 80 / R$ 40 (sócio)

Cadeiras (aluguel): R$ 160 / R$ 80 (sócio)

Conselheiros: R$ 40 (sócio)

