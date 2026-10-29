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Mercado Santa Cruz: staff de Thiago Coelho aguarda definição de treinador para trabalhar em renovação Goleiro foi considerado o melhor da última Série C

O Santa Cruz já vem se movimentando no mercado e iniciou algumas movimentações de renovação de contrato. Titular na reta final da Série C, o goleiro Thiago Coelho está cotado para ampliar o vínculo no Arruda.

Em entrevista à Rádio Jornal, o próprio goleiro revelou que teve contato com o executivo Eduardo Freeland e o retorno tinha sido positivo para a continuação.

“A notícia foi boa. Fiquei muito feliz por estar sendo bem avaliado pelo pessoal que está chegando. A gente sabe que é um pessoal acostumado com um patamar diferente. É um reconhecimento do nosso trabalho e fico muito feliz em continuar no Santa Cruz”, disse Thiago Coelho.

A reportagem da Folha de Pernambuco entrou com o representante do goleiro, Renan Coelho, que revelou que as trativas devem ser encaminhadas a partir da definição do novo treinador.

Considerado o melhor goleiro da última Série C, o atleta também já foi procurado por diversos clubes da Série C e alguns da Série B, segundo o agente do atleta.

Atleta de 31 anos, o goleiro chegou ao Arruda após a campanha do clube no Campeonato Pernambucano. Ao todo, Thiago Coelho fez 16 partidas na Série C e foi o goleiro com o maior número de partidas sem sofrer gols na competição.

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