Campeonato Pernambucano Santa Cruz supera ausências e bate Central na última rodada do Campeonato Pernambucano No Lacerdão, Gilvan fez o único gol da partida

Pela última rodada da fase de classificação do Campeonato Pernambucano, o Santa Cruz conseguiu superar os desfalques - João Diogo e Bortoluzo - e venceu o Central, no Lacerdão, pelo placar de 1x0, gol marcado pelo atacante Gilvan. Com as combinações dos resultados, Cobra coral e Patativa voltam a se enfrentar nas quartas de finais, agora no Arruda, em jogo único.

O primeiro tempo foi marcado pelos extremos. Quem assistiu apenas os cinco primeiros minutos e os acréscimos pôde ter se enganado do que foi a partida até o momento. Talvez motivados por terem que buscar uma boa classificação, Central e Santa se lançaram nos primeiros lances..

Pelo time da casa, Erivelton arriscou de fora da área e levou perigo à meta tricolor. Por outro lado, João Pedro teve uma chance dentro da área, mas mandou para fora.

Mas o ímpeto não se sustentou por muito tempo. A etapa inicial passou a ter pouca inspiração e as equipes não conseguiram construir boas oportunidades. Esbarrando muitas vezes na qualidade do gramado do Lacerdão, os times arriscaram muito em chutes de longe e cruzamentos na área.

Num dos raros momentos em que conseguiram colocar a bola no chão e construir uma finalização, o Santa Cruz chegou com perigo aos 43. Num contra-ataque puxado por João Pedro, o meia acionou Thiaguinho, que em velocidade invadiu a área e finalizou cruzado, mas não conseguiu vencer o goleiro Chapa.

O confronto ainda teve tempo para duas finalizações no alvo. Pelo lado do Santa, Matheus Melo obrigou Chapa a fazer defesa no cantinho. Pela Patativa, Murilo Rangel testou William, que defendeu com segurança.

O segundo tempo começou com o time da casa tomando a iniciativa. Júnior Pirambu, centroavante alvinegro, tentou uma de fora da área e uma cabeçada mas não teve sucesso. Erivelton por sua vez tentou duas vezes de fora da área.

O Santa vinha fazendo um segundo tempo pouco inspirado e por vezes parecia assistir o Central jogar. Mas aos 26 minutos tudo mudou. O lateral João Victor arriscou de fora da área e o goleiro chapa não segurou e deu rebote, preparado estava Gilvan, que só precisou empurrar para o gol vazio.

Depois do gol, o momento do confronto mudou de lado. O Santa se encontrou melhor na partida e passou a controlar as ações. O técnico da Patativa, Marcinho Guerreiro mudou o esquema da equipe mas alterações não surtiu efeito e o placar não mudou mais.



FICHA TÉCNICA

CENTRAL 0

Chapa; Pedro Gustavo (Leandro Costa), Doni, Wisney, Henrique (Jardel) e Allan Pires; Edy (Grafite), Moacir e Murilo Rangel; Erivelton e Pirambu (Joelson). Técnico: Marcinho Guerreiro

SANTA CRUZ 1

William; Wellisson, Paulo Cesar, Rafael Pereira e Juan Tavares (João Victor); Henrique Lordello, Lucas Siqueira e Matheus Melo (Felipe Cardoso); Thiaguinho, João Pedro (Carlos Henrique) e Gilvan (Gabriel Cardoso). Técnico: Itamar Schulle

Local: Estádio Lacerdão (Caruaru/Pernambuco)

Árbitro: Gilberto Rodrigues Castro Junior.

Assistentes: Wagner Cabral Miranda e Victor Matheus de Lavor Paes Barreto.

Gols: Gilvan aos 26 do 2T (S)

Cartões amarelos: Murilo Rangel e Henrique (C) Matheus Melo, Henrique Lordello e Gabriel Carodoso (S)

Público: 5.880

