Santa Cruz suspende venda de ingressos virtuais para duelo contra o Sousa-PB pela Série D

O Santa Cruz anunciou, na manhã desta quarta-feira (31), que as vendas de ingressos virtuais para a partida diante do Sousa-PB estão suspensas. O Tricolor do Arruda alegou que foi orientado pela Federação Pernambucana de Futebol (FPF) e demais órgãos competentes a tomar essa decisão.

Em virtude de problemas que comprometem a operação do jogo, como falsificação, cópias e tentativas de duplo acesso com os ingressos virtuais, o Santa Cruz foi orientado pela Federação Pernambucana de Futebol e demais órgãos competentes a encerrar as vendas feitas de maneira… pic.twitter.com/kREiMUwBuq — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) May 31, 2023

De acordo com o Santa Cruz, a suspensão aconteceu por conta de problemas que comprometem a operação do jogo, como falsificação, có pias e tentativas de duplo acesso com os ingressos virtuais.

Em rápido contato com a reportagem da Folha de Pernambuco, Evandro Carvalho, presidente da FPF, explicou que os órgãos de segurança identificaram um grupo que falsifica os QRCodes dos ingressos virtuais.

Os torcedores que já compraram o ingresso virtual vão precisar fazer a troca pelo bilhete físico. O Santa Cruz vai detalhar em breve como vai proceder esse processo.

As vendas físicas para a partida contra o Sousa-PB, que acontece neste sábado (3), às 16h, no Arruda, iniciaram na última terça-feira (30).

Transtornos no Arruda

Os primeiros jogos do Santa Cruz na Série D jogando dentro de casa ficaram marcados por tumultos com os torcedores corais. Pensando nisso, a diretoria tricolor se reuniu com o presidente Evandro Carvalho e outros membros da FPF, com representantes do Governo do Estado, da Polícia Militar e do Batalhão de Choque, no intuito de elaborar e assinar um projeto de melhorias para o acesso dos torcedores em dias de jogos no Arruda.

Entre os planos para a partida contra o Sousa-PB, foram definidos as seguintes melhorias: a abertura dos portões para acesso ao público a partir das 13h, instalação de gradis para organização de filas, carro de som repassando orientações para o torcedor, grupo de apoio para orientar os torcedores, placas sinalizadoras de orientação, aumento de segurança pública e privada e evento de pré-jogo dentro das dependências do Arruda.

