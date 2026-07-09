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Futebol Pernambucano Santa Cruz tem 70% de aproveitamento desde a chegada de Cristian de Souza Treinador tirou time das últimas posições e colocou entre os quatro melhores

O Santa Cruz vive um processo de ‘revolução’ dentro da Série C há um pouco mais de dois meses. Desde a chegada do treinador Cristian de Souza, o Tricolor possui cerca de 70% de aproveitamento, saindo da segunda parte da tabela e já se aproximando da classificação à segunda fase.

A Cobra Coral vivia um cenário complicado e perdeu três das primeiras cinco partidas na Terceirona. A equipe ocupava apenas a 15ª posição com quatro pontos.

O treinador estava em um cenário completamente diferente, liderava a competição com o Amazonas com 13 pontos, inclusive, venceu o Santa por 1x0 na Arena de Pernambuco. Pelo bom desempenho, despertou o interesse do time pernambucano e acertou no dia 6 de maio.

De lá para cá, o técnico coral comandou a equipe em oito partidas, somando cinco vitórias, dois empates e apenas uma derrota, somando um aproveitamento de exatamente 70,8%. Como resultado, o time agora ocupa a quarta colocação com 21 pontos.

Uma característica muito elogiada pelos jogadores é que Cristian costuma pensar jogo a jogo, adaptando a equipe ao novo desafio que terá pela frente. Mesmo com mais 75% de probabilidade de avançar à segunda fase, a maneira de pensar já passou para o elenco, como pode ser percebido na fala do atacante Renato.

“O Cristian [de Souza] é um treinador que tem por característica deixar todos os jogadores aptos para o jogo. Ele sempre sempre coloca uma formação diferente de acordo com o adversário, então, isso nos motiva muito”, iniciou Renato.

“Eu prefiro pensar jogo a jogo, a gente sabe que o campeonato é muito difícil. Qualquer vitória te coloca lá em cima, qualquer derrota te põe para a parte de baixo da tabela, então, a gente tem que pensar jogo a jogo”, refletiu o jogador do Santa Cruz.



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