Santa Cruz Santa Cruz tem apenas uma vitória contra o Salgueiro jogando no sertão nos últimos dez anos O Tricolor enfrenta o Carcará neste sábado (04) com o objetivo de se recuperar no Estadual

Com apenas uma vitória em seis jogos no Campeonato Pernambucano, o Santa Cruz está fora da zona de classificação para o mata-mata. Tentando melhorar a fase no torneio, o Tricolor tem o Salgueiro como adversário neste sábado, às 16h30. O confronto será no Cornélio de Barros, onde o Santa tem um retrospecto negativo. Confira:

A primeira vez que Santa Cruz e Salgueiro se enfrentaram no sertão pernambucano foi em 2006. Desde então, são 21 partidas com nove vitórias do Carcará, oito empates e quatro triunfos da Cobra Coral.

Das quatro vitórias do Santa, três aconteceram de forma consecutiva entre nos anos de 2009,10 e 11.

No período de dez anos, entre 2012 e o ano passado- com confrontos entre Pernambucano, Copa do Nordeste e Série C, o Santa Cruz venceu apenas em 2017, por 1 x 0. Nas outras 15 partidas desse recorte, o Salgueiro venceu oito e aconteceram sete empates.

Confira todos os confrontos entre Salgueiro x Santa Cruz, no Cornélio de Barros:

Salgueiro 1 x 0 Santa Cruz - Pernambucano 2006

Salgueiro 2 x 2 Santa Cruz - Série C 2008

Salgueiro 1 x 2 Santa Cruz - Pernambucano 2009

Salgueiro 1 x 2 Santa Cruz - Pernambucano 2010

Salgueiro 0 x 1 Santa Cruz - Pernambucano 2011

Salgueiro 2 x 0 Santa Cruz - Pernambucano 2012

Salgueiro 2 x 1 Santa Cruz - Pernambucano 2012

Salgueiro 2 x 2 Santa Cruz - Série C 2012

Salgueiro 1 x 1 Santa Cruz - Pernambucano 2014

Salgueiro 1 x 1 Santa Cruz - Pernambucano 2014

Salgueiro 1 x 0 Santa Cruz - Pernambucano 2015

Salgueiro 0 x 0 Santa Cruz - Pernambucano 2015

Salgueiro 3 x 0 Santa Cruz - Pernambucano 2016

Salgueiro 0 x 1 Santa Cruz - Pernambucano 2017

Salgueiro 2 x 0 Santa Cruz - Pernambucano 2017

Salgueiro 1 x 1 Santa Cruz - Pernambucano 2018

Salgueiro 0 x 0 Santa Cruz - Pernambucano 2018

Salgueiro 2 x 0 Santa Cruz - Pernambucano 2019

Salgueiro 1 x 1 Santa Cruz - Pernambucano 2020

Salgueiro 1 x 0 Santa Cruz - Pernambucano 2021

Salgueiro 2 x 1 Santa Cruz - Pernambucano 2022

