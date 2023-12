A- A+

Santa Cruz Santa Cruz tem apresentação do elenco com todos atletas contratados 22 jogadores estiveram no Arruda nesta segunda-feira (4) e participaram de atividades leves no gramado

O Santa Cruz teve a apresentação do elenco visando o início dos trabalhos para a próxima temporada nesta segunda-feira (4), nas dependências do estádio do Arruda.

O técnico Itamar Schülle conversou com os jogadores na academia e, na sequência, os atletas participaram de uma movimentação leve no campo sem a presença do treinador.

22 jogadores se apresentaram, entre eles os noves contratados pela diretoria coral. Dez dos 11 jogadores da base integrados ao elenco profissional recentemente estiveram presentes na reapresentação. A exceção foi o goleiro Thiago, que deve chegar nesta terça-feira (5). Outros atletas presentes foram o zagueiro Ítalo Melo, o goleiro Rokenedy e o volante Carlos Henrique.

A preparação tricolor vai contar com três amistosos em dezembro antes do jogo contra o Altos-PI, pela Pré-Copa do Nordeste.

A Cobra Coral pega o Serra Branca-PB, no dia 16, e o Treze-PB no dia 30. Entre as duas partidas, o elenco profissional vai enfrentar a equipe de juniores no dia 23, no CT Ninho das Cobras.

Lista de jogadores que participaram da apresentação nesta segunda (4):

Goleiros: André Luiz, Rokenedy

Laterais direito: Toty, Hernandes

Laterais esquerdo: Bernardo Hann, João Victor

Zagueiros: Ruan, Italo Melo e Cristiano

Meias: Lucas Bessa, Eduardo, Felipe Cardoso, Carlos, Caio Mello, João Vitor, David Miguel, João Pedro

Atacantes: Matheus Matias, Willie, Gabriel Cardoso, Eduardo Santos, Thiaguinho

