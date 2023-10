Santa Cruz tem Comissão Eleitoral desfeita e retorno de 300 conselheiros via Justiça

A- A+

A Comissão Eleitoral para as eleições do Santa Cruz, previstas para serem realizadas no próximo dia 12, na sede social do estádio do Arruda, foi desfeita através da Justiça nesta quinta-feira (26). O documento também decidiu pelo retorno de 300 conselheiros, empossados em Assembleia Geral Extraordinária (AGE) feita em maio do ano passado.

O processo foi movido por Esequias Pierre de Lima Filho - cotado para ser candidato ao cargo de presidente do clube - e Ivaldo Marciano de França Lima, tendo como réu Marino Abreu, atual presidente do Conselho Deliberativo e candidato à presidência coral. O caso teve andamento na 8ª Vara Cível do Recife.

A decisão, acessada pela reportagem da Folha de Pernambuco, é assinada pelo juiz Ailton Soares Pereira Lima. No ofício, é exigido que Marino Abreu “remarque, imediatamente, uma nova reunião para eleição e formação de uma nova Comissão Eleitoral, de forma a respeitar o prazo estatutário de oito dias”.

A motivação para o desmonte do grupo formado até então pelos conselheiros Antônio Machado de Souza Neto, Diogo Melo de Oliveira e Lucas Gouveia Valença de Melo, se deu por falta de pagamentos da mensalidade de sócios.

“Conforme atestado emitido pelo Departamento Financeiro do clube, verifica-se que os membros encontram-se inadimplentes”, traz trecho do documento.

Em caso de descumprimento da decisão, está prevista multa diária no valor de R$ 2.000,00, podendo o valor chegar ao limite de R$ 25.000,00.

A reportagem da Folha de Pernambuco entrou em contato com Esequias Pierre e Marino Abreu, mas não obteve respostas até a veiculação desta matéria.

