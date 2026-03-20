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Futebol Brasileiro Santa Cruz tem data de estreia marcada para a Série C diante do Itabaiana Tricolor corre contra o tempo para poder mandar o jogo no Arruda

O Santa Cruz conheceu a data e o horário de estreia na Série C 2026 diante do Itabaiana. O primeiro jogo da Cobra-Coral está marcado para o dia 6 de abril, numa segunda-feira, às 20h, no Recife.

No site da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o duelo está marcado, até o momento, na Arena de Pernambuco. Por outro lado, o clube segue trabalhando para conseguir os laudos e mandar as primeiras partidas da competição no Arruda.

Além do primeiro jogo, a CBF também detalhou a tabela até a quinta rodada da Terceirona. Dentro deste recorte inicial da competição, a Cobra Coral fará três jogos como visitante e dois como mandante.

Confira as primeiras cinco rodadas do Santa Cruz na Série C:

Santa Cruz x Itabaiana - 1ª rodada - 06/04 - 20h - Arena de Pernambuco*

Floresta-CE x Santa Cruz - 2ª rodada - 11/04 - 17h - Domingão

Confiança x Santa Cruz - 3ª rodada - 19/04 - 16h30 - Arena Batistão

Santa Cruz x Amazonas - 4ª rodada - 26/04 - 19h - Arena de Pernambuco*

Guarani x Santa Cruz - 5ª rodada - 02/05 - 17h - Brinco de Ouro

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