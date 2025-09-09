Qua, 10 de Setembro

Futebol

Santa Cruz conhece datas e horários dos confrontos de semifinal contra o Maranhão

Jogo de ida acontece neste domingo (14), às 16h; volta acontece no sábado (20), às 19h30

Santa Cruz aposta na força coletiva para avançar de fase na Série DSanta Cruz aposta na força coletiva para avançar de fase na Série D - Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

O Santa Cruz conheceu as datas e horários dos confrontos diante do Maranhão, válido pela semifinal da Série D 2025. O confronto de ida já acontece neste domingo (14), às 16h, em São Luís. Enquanto a partida de volta será realizada no sábado (20), às 19h30, na Arena de Pernambuco. 

Nesta fase, devido à classificação geral, o Tricolor do Arruda decide em casa. Somando todas as fases, o Santa tem 36 pontos, quatro a mais que o Maranhão. 

Outro fato relevante é que no mesmo dia do jogo de volta, o Náutico enfrenta a Ponte Preta, nos Aflitos, mas às 17h. Essa é a segunda vez em poucos dias que são marcados jogos quase que simultâneos no Recife de times rivais - no dia 30 de agosto não houve incidentes registrados.  

Essa é a segunda vez que a Cobra Coral chega à semifinal da Série D em sua história. A vez anterior foi em 2011, quando o clube avançou à grande decisão, mas acabou com o vice-campeonato, perdendo para o Tupi-MG na final. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação compartilhada por Santa Cruz Futebol Clube (@santacruzfc)

Pensando numa possível classificação à finalíssima, tudo indica que o confronto de volta seja longe do Recife. No outro lado da chave, Inter de Limeira-SP - 42 pontos -, dono da melhor campanha geral, e o Barra-SC - 40 pontos -, ambos possuem campanhas melhores que o time do Arruda. 

Confira datas e horários da semifinal da Série D 2025

IDA

13/09 (sáb), 16h - Barra-SC x Inter de Limeira-SP - Arena Barra (Itajaí-SC)
14/09 (dom), 16h - Maranhão x Santa Cruz - Estádio do Castelão (São Luís-MA)

VOLTA

20/09 (sáb), 16h - Inter de Limeira-SP x Barra-SC - Estádio Major Levy Sobrinho (Limeira-SP)
20/09 (sáb), 19h30 - Santa Cruz x Maranhão - Arena de Pernambuco (São Lourenço da Mata-PE)

