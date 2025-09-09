A- A+

Futebol Santa Cruz conhece datas e horários dos confrontos de semifinal contra o Maranhão Jogo de ida acontece neste domingo (14), às 16h; volta acontece no sábado (20), às 19h30

O Santa Cruz conheceu as datas e horários dos confrontos diante do Maranhão, válido pela semifinal da Série D 2025. O confronto de ida já acontece neste domingo (14), às 16h, em São Luís. Enquanto a partida de volta será realizada no sábado (20), às 19h30, na Arena de Pernambuco.

Nesta fase, devido à classificação geral, o Tricolor do Arruda decide em casa. Somando todas as fases, o Santa tem 36 pontos, quatro a mais que o Maranhão.

Outro fato relevante é que no mesmo dia do jogo de volta, o Náutico enfrenta a Ponte Preta, nos Aflitos, mas às 17h. Essa é a segunda vez em poucos dias que são marcados jogos quase que simultâneos no Recife de times rivais - no dia 30 de agosto não houve incidentes registrados.

Essa é a segunda vez que a Cobra Coral chega à semifinal da Série D em sua história. A vez anterior foi em 2011, quando o clube avançou à grande decisão, mas acabou com o vice-campeonato, perdendo para o Tupi-MG na final.

Pensando numa possível classificação à finalíssima, tudo indica que o confronto de volta seja longe do Recife. No outro lado da chave, Inter de Limeira-SP - 42 pontos -, dono da melhor campanha geral, e o Barra-SC - 40 pontos -, ambos possuem campanhas melhores que o time do Arruda.

Confira datas e horários da semifinal da Série D 2025



IDA

13/09 (sáb), 16h - Barra-SC x Inter de Limeira-SP - Arena Barra (Itajaí-SC)

14/09 (dom), 16h - Maranhão x Santa Cruz - Estádio do Castelão (São Luís-MA)

VOLTA

20/09 (sáb), 16h - Inter de Limeira-SP x Barra-SC - Estádio Major Levy Sobrinho (Limeira-SP)

20/09 (sáb), 19h30 - Santa Cruz x Maranhão - Arena de Pernambuco (São Lourenço da Mata-PE)

