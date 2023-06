A- A+

Santa Cruz Santa Cruz tem dificuldade, mas segue no mercado em busca de três reforços para sequência na Série D O Tricolor do Arruda busca a contratação de meia, ponta e zagueiro

Vivendo bom momento na Série D, o Santa Cruz ainda considera que o elenco precisa de reforços para a sequência da competição. O cenário para a chegada de novos jogadores, porém, não está avançado.

A análise da comissão técnica é de que o Tricolor do Arruda necessita de mais três jogadores: um meia, um ponta e um zagueiro.

Em contato com a reportagem da Folha de Pernambuco, o diretor consultivo coral, Sandro Barbosa, afirmou que há uma dificuldade em trazer jogadores nesse momento da temporada para disputar a Série D.

O Santa Cruz tem mais cinco jogos para realizar na primeira fase da quarta divisão. Caso passe de fase, pode fazer outras seis partidas no mata-mata para garantir o acesso à terceira divisão e mais quatro duelos na briga pelo título.

A incerteza de ter um calendário cheio até o final do ano dificulta a chegada de novos jogadores. "Os atletas pensam que daqui a sete, oito jogos pode acabar e vai ficar sem ter onde jogar", disse Sandro.

O Santa Cruz tem até o dia 4 de agosto para inscrever novos jogadores para a disputa da Série D. Essa data de encerramento marca o início do mata-mata.

Situação de Iago Silva

Um alvo do Santa Cruz é o ponta Iago Silva, do América-RN. As negociações travaram por um desentendimento entre o Mecão e o staff do jogador que busca a rescisão do contrato para chegar em definitivo ao Tricolor do Arruda.

A Cobra Coral ainda aguarda uma definição da situação do atacante. Iago Silva tem 27 anos e está no América-RN desde 2022. Na atual temporada, ele atuou em 17 partidas e fez um gol.

