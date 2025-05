"Santa Cruz tem dois ou três jogadores já com conversas", afirma Marcelo Cabo

A- A+

O Santa Cruz ainda não está satisfeito e quer reforçar ainda mais o elenco. Líder isolado do Grupo A3 e um dos poucos invictos da Série D, o Tricolor do Arruda segue monitorando possíveis contratações, foi o que afirmou o técnico Marcelo Cabo.

Mesmo com um elenco de 38 jogadores e com várias opções por posição, o Santa visualiza a necessidade de reforçar o time. O técnico Marcelo Cabo admitiu que o clube está olhando para o mercado das divisões superiores, já que não é possível contratar atletas que estão na Quarta Divisão, e até para o mercado extrangeiro.

"Temos dois ou três jogadores já apalavrados, mas que não podemos trazer porque vão demorar 30 dias para jogar e com salários que não são baixos. Talvez seja isso que esteja atrasando a chegada desses jogadores pontuais", iniciou.

"A janela abre dia 2 de junho, quem tem jogador disponível, há jogadores de qualidade na Série D, mas que não podemos transferir. O novo regulamento não permite. Os times de Série C e B não vão se desfazer dos seus jogadores até a janela abrir".



O próximo jogo do Santa Cruz será no próximo domingo (18), às 16h, no Lacerdão, em Caruaru, contra a equipe do Central. A princípio, o duelo terá apenas torcida do time mandante.



João Diogo

Fora da última relação dos 23 jogadores, o meia-atacante João Diogo esteve no meio de rumores de saída. Cabo afirmou que a não presença do jogador foi feito a partir de critérios técnicos. “A questão do João Diogo não ser relacionado hoje é uma questão de opção minha, técnica. Existe alguns fatores que internamente a gente está analisando. Esse tipo de coisa eu trato internamente, porque é minha maneira de agir. Tem vários fatores que te levam a ser relacionado para um jogo”, afirmou após a vitória contra o América de Natal.



