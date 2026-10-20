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Série C Santa Cruz tem dois representantes entre os indicados aos melhores da Série C Cerimônia será realizada neste sábado (24), a partir das 19h, pela SportyNet

O Santa Cruz tem dois representantes entre os indicados à premiação dos melhores do Campeonato Brasileiro da Série C de 2026. O técnico Cristian de Souza, que deixou o clube recentemente, concorre ao prêmio de melhor treinador, enquanto Thiago Coelho disputa a categoria de melhor goleiro. A cerimônia será realizada neste sábado (24), a partir das 19h, com transmissão pelo YouTube da SportyNet e pela TV por assinatura.

A premiação é organizada pelo streaming com apoio da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), e será realizada após a final da competição, entre Ferroviária e Maringá. O evento vai reconhecer os destaques da temporada em categorias como craque da Série C, revelação, gol mais bonito, melhor torcida e seleção do campeonato.

Na disputa pelo prêmio de melhor técnico, Cristian de Souza concorre com Ivan Campanari, do Maringá, e Rogério Corrêa, da Ferroviária. Já Thiago Coelho disputa a categoria de melhor goleiro com Dênis Júnior, da Ferroviária, e Matheus Nogueira, do Brusque.

Outros nomes também concorrem aos principais prêmios individuais. Na categoria revelação, os indicados são Adrianinho, do Brusque, Eduardo Oliveira, da Ferroviária, e Pedro Henrique, do Paysandu. Já o prêmio de craque da Série C será disputado por Albano, da Ferroviária, Miguel Bianconi, da Inter de Limeira, e Nenê, do Botafogo-PB.

A programação começa com a transmissão da final entre Ferroviária e Maringá. Após a partida, será realizada a cerimônia de premiação, com a divulgação dos vencedores e uma retrospectiva dos principais momentos da Série C nesta temporada.

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