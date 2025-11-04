A- A+

Recuperação Judicial Santa Cruz tem mais de 50 mediações com credores no primeiro dia de negociações As próximas reuniões estão marcadas para os dias 11,18 e 25 de novembro

O Santa Cruz teve, nesta terça-feira (04), as primeiras rodadas de mediação com os credores do clube, processo dentro da Recuperação Judicial (RJ), que foi permitido pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE).

Conforme apurado pela reportagem da Folha de Pernambuco, o Santa recebeu 55 credores nesta primeira rodada de negociações. A mediação é feita diretamente entre credor e devedor, além da fiscalização da Lindoso & Araújo, empresa especializada em processos dessa natureza.

Reforçando que as reuniões não são obrigatórias, contudo, trata-se de um passo inicial no processo da RJ coral, que pode antecipar a liquidação de dívidas em aberto. Em resumo, o Tricolor do Arruda tem cerca de 752 credores, formada em sua maioria por ex-atletas, dirigentes e empresários, que somados chegam em um montante acima de R$ 307 milhões em dívidas.

As mediações podem ocorrer de forma presencial na sede do Arruda ou virtualmente, em horários das 9h às 12h e das 13h às 17h. As próximas reuniões estão marcadas para os dias 11,18 e 25 de novembro.

Contudo, o clube ressalta que essas não são as únicas oportunidades de se encontrar um acordo, como destacou em pronunciamento anterior. "Além dessas datas, o clube permanece à disposição para promover mediações individuais ou por outros meios, de forma flexível e acessível, reafirmando seu empenho em solucionar de maneira célere e consensual as pendências com seus credores", divulgou o clube.

Para esses primeiros acordos, o TJPE autorizou a liberação de R$ 7,7 milhões destinados ao DIP Finance, tipo de 'empréstimo' para empresas em recuperação judicial, que fornece o capital necessário para continuar operando e se reestruturando. Todo esse valor foi disponibilizado pelos investidores da Cobra Coral Participações S.A, como parte de um acordo da proposta vinculante.

Ainda não há dados que estipulem valores que foram celebrados nessas primeiras mediações. Conforme o advogado Cássio Cavalcante, responsável da Lindoso & Araújo à frente da RJ do Santa Cruz, os termos firmados serão apresentados no processo, quando terão acesso público.

