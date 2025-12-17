A- A+

SAF Santa Cruz tem novo aporte milionário para quitação de dívidas Expectativa é que a SAF passe a operar a partir de abril de 2026

Com a homologação do Conselho Deliberativo do Santa Cruz da proposta da SAF, na última terça-feira (16), o clube agora dispõe de cerca de R$ 2 milhões para quitar mais débitos com os credores da Recuperação Judicial (RJ).

Presente no Arruda após a reunião extraordinária do CD, o investidor da Cobra Coral S.A, Iran Barbosa, confirmou o montante e espera que isso possa acelerar o processo da RJ. A expectativa é do Santa encerrar o processo de implementação da SAF até abril de 2026.

“Agora, eu acho que a gente tem R$ 2 milhões para acabar de fazer mais acordos com os credores. Estamos no final desse processo e vamos tentar correr para fazer ainda no final desse ano ou no início de 2026”, iniciou.

A medida está de acordo com a decisão favorável do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), que autorizou a utilização da estratégia do DIP Finance, tipo de 'empréstimo' para empresas em recuperação judicial, que fornece o capital necessário para continuar operando e se reestruturando. Todo valor foi disponibilizado pelos investidores da Cobra Coral Participações S.A, como parte de um acordo da proposta vinculante.

Dos quase 700 credores que o Santa Cruz possui, informações dão conta que mais de 240 acordos foram celebrados extrajudicialmente. Apesar de todas as quatro rodadas de negociações já realizadas, o clube segue aberto para promover mediações individuais, como informou em comunicado.

Próximas etapas

A reunião extraordinária do Conselho Deliberativo para ratificar a decisão da Assembleia Geral Extraordinária (AGE) foi basicamente a última dentro do Santa Cruz. Agora, o clube segue para encaminhar aos autos do processo junto ao juiz responsável pelo processo de Recuperação Judicial (RJ).

Em seguida, ocorrerá uma nova etapa de negociação com os credores. O Santa apresentará um novo plano de pagamento no âmbito da Recuperação Judicial (RJ), apesar de que, como disse Iran Barbosa, está tudo bem encaminhado.

Por último, será realizado a abertura de um leilão judicial, no qual os interessados que estejam dispostos a cobrir a proposta de investimento da Cobra Coral Participações S.A de R$ 1 bilhão no período de até 15 anos, apresentem suas ofertas.



