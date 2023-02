A- A+

Copa do Brasil Santa Cruz tem oito eliminações na primeira fase da Copa do Brasil; confira O Tricolor do Arruda visita o Democrata-GV nesta terça-feira (28)

O Santa Cruz joga na Copa do Brasil, nesta terça-feira (28), contra o Democrata-GV, pela primeira fase da competição. Com participações desde 1990, o Tricolor do Arruda já teve oito eliminações precoces no torneio. Confira:

Desde que a Copa do Brasil começou em 1989, o Santa Cruz deixou de participar de sete edições: 1989, 1992, 1993, 1995, 1998, 2015 e 2022.

Entre as 27 edições disputadas, o Mais Querido foi eliminado na primeira fase oito vezes, o que equivale a quase 30% das participações na Copa do Brasil.

As primeiras eliminações aconteceram ainda na década de 90. O Santa Cruz saiu para Remo (1996) e Treze-PB (1999). Vale destacar que a Cobra Coral passou por uma preliminar nessas duas edições contra Cristal e Náutico, respectivamente.

As derrotas voltaram a acontecer a partir dos anos 2000. A primeira foi em 2003, para o Corinthians de Caicó-RN. Depois vieram três eliminações consecutivas para Uibra Ji-Paraná-RO, Fast Club-AM e Americano-RJ entre os anos de 2007, 08 e 09.

Na virada da década, o Santa Cruz voltou a ser eliminado em 2012. O algoz da vez foi outro clube do Amazonas, o Penarol, com uma derrota surpreendente por 3 a 2, no Arruda. A última eliminação foi em 2018, em jogo único, vencido por 2 a 0 pelo Fluminense de Feira.

Confira as eliminações do Santa Cruz na primeira fase da Copa do Brasil:

1996 - Remo (1 x 1 no Baenão/0 x 1 no Arruda)

1999 - Treze-PB (2 x 3 no Amigão/2 x 4 no Arruda)

2003 - Coríntians de Caicó-RN (2 x 0 no Marizão/1 x 2 no Arruda)

2007 - Ulbra Ji-Paraná-RO (2 x 0 no Biancão/2 x 1 no Arruda)

2008 - Fast Clube-AM (3 x 1 no Sesi/1 x 0 na Ilha do Retiro)

2009 - Americano-RJ (2 x 0 no Godofredo Cruz/2 x 4 no Arruda)

2012 - Penarol-AM (1 x 2 no Sesi/2 x 3 no Arruda)

2018 - Fluminense de Feira-BA ( 2 x 0 no Joia da Princesa)

