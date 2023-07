A- A+

Futebol Santa Cruz tem os cinco maiores públicos da Série D 2023 Tricolor botou mais de 30 mil pessoas, recorde de torcedores na competição, no jogo contra o Campinense, no Arruda

Nenhum clube leva tantos torcedores ao estádio na Série D do Campeonato Brasileiro como o Santa Cruz. O Tricolor tem os cinco maiores públicos da competição em 2023, ocupando o topo da lista com um confronto em que levou mais de 30 mil pessoas, no Arruda, para assistir ao duelo do clube com o Campinense, pelo Grupo 3.



Além dos 30.046 torcedores vistos no jogo contra os paraibanos, vencido por 1x0 pelos pernambucanos, o Santa Cruz completa o top 5 com outros quatro jogos. Em segundo, está o de 17.289 tricolores que viram o Tricolor bater o Sousa pelo mesmo placar.



O terceiro lugar é de Santa Cruz x Pacajus, no Arruda, no empate em 0x0. O público foi de 16.233 torcedores. Em quarto, com 13.026 pessoas nas arquibancadas, a Cobra Coral derrotou o Iguatu por 1x0, também no José do Rego Maciel.



Fechando a lista dos grandes públicos em casa, 11.268 tricolores acompanharam a vitória do Santa Cruz por 3x0 perante o Globo-RN. Mais de 100 mil torcedores já compareceram ao Arruda, com o clube tendo uma média de 16.896 pessoas por jogo, somando público pagante e não pagante.Com ajuda da torcida, o Tricolor está no G4 do Grupo 3, ocupando a terceira posição, com 19 pontos.





Cálculo para o mata-mata



O Santa Cruz trabalha com a meta de 21 pontos para avançar de fase na Série D. Os cálculos levam em conta a média das equipes que ficaram na quarta posição desde que o torneio adotou o atual formato, com grupos de oito clubes cada e 14 rodadas iniciais.



Dos 24 clubes que terminaram em quarto lugar nos recortes das três edições mais recentes, apenas oito precisaram fazer mais de 21 pontos para ficarem na posição. Os que tiveram aproveitamento mais alto foram o Cascavel (Grupo A7 2020) e Azuriz-PR (Grupo A8 2022), ambos com 24 pontos. Por outro lado, o Globo-RN (Grupo A3 2020) e o Caxias (Grupo A8 2021) foram os que fizeram menos pontos, com 18 cada.



O próprio Santa, no ano passado, precisou de menos de 21 pontos para chegar ao mata-mata. Pelo Grupo A4, a equipe terminou em quarto lugar, somando apenas 19. Na edição de 2023, o Tricolor terá pela frente jogos contra Campinense, Potiguar e Iguatu-CE.

