Futebol Santa Cruz tem participação confirmada na Vitória Cup 2026 Tricolor do Arruda deve fazer duas partidas na competição

O Santa Cruz teve a sua participação confirmada na Vitória Cup 2026, torneio de pré–temporada que promete ser o maior do Brasil no calendário de 2026. A disputa busca reunir equipes da América do Sul e Europa.

Em 2025, durante a paralisação do calendário nacional devido à Copa do Mundo de Clubes, o torneio teve sua primeira edição contando com cinco times de Brasil e Argentina: Santos, Cruzeiro, Ferroviária, Banfield e Defensa y Justicia.

Já para o próximo ano, a previsão é que a competição tenha um crescimento. Entre os times já confirmados estão o Botafogo, a marca patrocina o clube carioca, além de Vélez Sarsfield (Argentina), o Sporting Cristal (Peru), América de Cali (Colômbia) e Olimpia (Paraguai).

A expectativa é que o Tricolor do Arruda realize duas partidas do torneio na Arena de Pernambuco, já que o intuito é trazer as grandes equipes de fora para o Brasil. Cada confronto vale uma taça.

Na primeira janela da Vitória Cup, entre 5 a 25 de janeiro, os clubes brasileiros enfrentam equipes da América do Sul. Já entre 4 a 30 de julho, será a vez dos brasileiros enfrentarem os times europeus.

Parceria em 2026

Em comunicado, a Vitória Cup celebrou a parceria com o Santa Cruz para a temporada do próximo ano.



Segundo Vinicius Domingues, CEO da Vitória CUP, a colaboração marca mais um passo importante na expansão do torneio.

“Ter o Santa Cruz conosco é motivo de grande satisfação. Trata-se de um clube histórico, com uma torcida apaixonada e uma trajetória que se confunde com a própria história do futebol brasileiro. Essa parceria reforça o propósito da Vitória CUP de unir tradição e inovação em um evento de alto nível”, destacou Vinicius Domingues.

A Cobra Coral também celebra o acordo, que representa uma oportunidade de ampliar sua visibilidade nacional e estreitar laços com novos públicos.

“Estamos felizes com essa parceria e com a chance de participar de um torneio que vem crescendo a cada edição. Acreditamos que será uma excelente vitrine para o clube e para nossos atletas”, afirmou Bruno Rodrigues, presidente do clube.

A edição 2026 da Vitória CUP promete novidades e uma programação especial, consolidando-se como um dos principais eventos esportivos do calendário brasileiro.

