Futebol

Santa Cruz tem participação confirmada na Vitória Cup 2026

Tricolor do Arruda deve fazer duas partidas na competição

Santa Cruz pode receber duas partidas da Vitória Cup na Arena de Pernambuco Santa Cruz pode receber duas partidas da Vitória Cup na Arena de Pernambuco  - Foto: Reprodução/@santacruzfc

O Santa Cruz teve a sua participação confirmada na Vitória Cup 2026, torneio de pré–temporada que promete ser o maior do Brasil no calendário de 2026. A disputa busca reunir equipes da América do Sul e Europa. 

Em 2025, durante a paralisação do calendário nacional devido à Copa do Mundo de Clubes, o torneio teve sua primeira edição contando com cinco times de Brasil e Argentina: Santos, Cruzeiro, Ferroviária, Banfield e Defensa y Justicia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação compartilhada por Vitória CUP - O mundo joga aqui! (@vitoriacup)

Já para o próximo ano, a previsão é que a competição tenha um crescimento. Entre os times já confirmados estão o Botafogo, a marca patrocina o clube carioca, além de Vélez Sarsfield (Argentina), o Sporting Cristal (Peru), América de Cali (Colômbia) e Olimpia (Paraguai). 

A expectativa é que o Tricolor do Arruda realize duas partidas do torneio na Arena de Pernambuco, já que o intuito é trazer as grandes equipes de fora para o Brasil. Cada confronto vale uma taça. 

Na primeira janela da Vitória Cup, entre 5 a 25 de janeiro, os clubes brasileiros enfrentam equipes da América do Sul. Já entre 4 a 30 de julho, será a vez dos brasileiros enfrentarem os times europeus. 

Parceria em 2026
Em comunicado, a Vitória Cup celebrou a parceria com o Santa Cruz para a temporada do próximo ano. 

Segundo Vinicius Domingues, CEO da Vitória CUP, a colaboração marca mais um passo importante na expansão do torneio. 

“Ter o Santa Cruz conosco é motivo de grande satisfação. Trata-se de um clube histórico, com uma torcida apaixonada e uma trajetória que se confunde com a própria história do futebol brasileiro. Essa parceria reforça o propósito da Vitória CUP de unir tradição e inovação em um evento de alto nível”, destacou Vinicius Domingues.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação compartilhada por Vitória CUP - O mundo joga aqui! (@vitoriacup)

 

A Cobra Coral também celebra o acordo, que representa uma oportunidade de ampliar sua visibilidade nacional e estreitar laços com novos públicos.

“Estamos felizes com essa parceria e com a chance de participar de um torneio que vem crescendo a cada edição. Acreditamos que será uma excelente vitrine para o clube e para nossos atletas”, afirmou Bruno Rodrigues, presidente do clube.

A edição 2026 da Vitória CUP promete novidades e uma programação especial, consolidando-se como um dos principais eventos esportivos do calendário brasileiro.

