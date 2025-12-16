Ter, 16 de Dezembro

SAF

Santa Cruz tem reunião do Conselho Deliberativo sobre a SAF nesta terça-feira (16)

Sessão acontece a partir das 19h, no Anfiteatro Presidente Aristófales de Andrade, na sede do clube

Conselho Deliberativo do Santa Cruz se reúne para mais uma etapa da implementação da SAF Conselho Deliberativo do Santa Cruz se reúne para mais uma etapa da implementação da SAF  - Foto: Divulgação/@cd_santacruzfc

O Santa Cruz tem mais uma etapa importante para a implementação da Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Nesta terça-feira (16), o Conselho Deliberativo (CD) do clube se reúne para a 4ª Reunião Extraordinária. 

A conferência será feita de forma presencial, no Anfiteatro Presidente Aristófales de Andrade, na sede do clube, no Arruda, às 19h, com a presença da maioria absoluta dos membros do CD e, em segunda convocação, às 19h30, com qualquer número de presentes.

A pauta principal é a aprovação da operação prevista do contrato da proposta vinculante junto à Cobra Coral S/A, que realizará a aquisição de 90% das ações representativas do clube. A expectativa é de investimentos na casa de R$ 1 bilhão no período de 15 anos.  

Outro tema importante abordado será a aprovação ou não da transferência definitiva do Arruda por parte do clube para a SAF, nos termos previstos em acordo celebrado entre as partes. 

Vale lembrar, entretanto, que a transferência não seria imediata. A efetivação depende da alteração ou revogação da legislação em vigor no Recife, que determina a inalienabilidade do estádio. 

Perante o imbróglio, o edital propõe que a casa coral seja cedida à SAF de forma temporária pelo período de 35 anos, podendo renovar por mais 35. Por meio de aditamento no contrato, ficou estabelecido que a Cobra Coral Participações S.A deve investir R$ 100 milhões no Arruda em até três anos.

Ocorrendo a sinalização positiva do CD, o clube terá até cinco dias para entrar com o protocolo nos autos do processo junto ao juiz responsável pelo processo de Recuperação Judicial do Santa Cruz. 

A estimativa do Santa Cruz e dos investidores é que em abril de 2026 a SAF já esteja operando oficialmente no Arruda.

