SAF Santa Cruz tem reunião do Conselho Deliberativo sobre a SAF nesta terça-feira (16) Sessão acontece a partir das 19h, no Anfiteatro Presidente Aristófales de Andrade, na sede do clube

O Santa Cruz tem mais uma etapa importante para a implementação da Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Nesta terça-feira (16), o Conselho Deliberativo (CD) do clube se reúne para a 4ª Reunião Extraordinária.

A conferência será feita de forma presencial, no Anfiteatro Presidente Aristófales de Andrade, na sede do clube, no Arruda, às 19h, com a presença da maioria absoluta dos membros do CD e, em segunda convocação, às 19h30, com qualquer número de presentes.

A pauta principal é a aprovação da operação prevista do contrato da proposta vinculante junto à Cobra Coral S/A, que realizará a aquisição de 90% das ações representativas do clube. A expectativa é de investimentos na casa de R$ 1 bilhão no período de 15 anos.

Outro tema importante abordado será a aprovação ou não da transferência definitiva do Arruda por parte do clube para a SAF, nos termos previstos em acordo celebrado entre as partes.

Vale lembrar, entretanto, que a transferência não seria imediata. A efetivação depende da alteração ou revogação da legislação em vigor no Recife, que determina a inalienabilidade do estádio.

Perante o imbróglio, o edital propõe que a casa coral seja cedida à SAF de forma temporária pelo período de 35 anos, podendo renovar por mais 35. Por meio de aditamento no contrato, ficou estabelecido que a Cobra Coral Participações S.A deve investir R$ 100 milhões no Arruda em até três anos.

Ocorrendo a sinalização positiva do CD, o clube terá até cinco dias para entrar com o protocolo nos autos do processo junto ao juiz responsável pelo processo de Recuperação Judicial do Santa Cruz.

A estimativa do Santa Cruz e dos investidores é que em abril de 2026 a SAF já esteja operando oficialmente no Arruda.

