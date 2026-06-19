Santa Cruz tem sete jogadores pendurados para próxima rodada da Série C
Tricolor do Arruda enfrenta o Ypiranga-RS, neste sábado (20), na Arena de Pernambuco
O Santa Cruz precisará ficar esperto para a sequência da Série C. No duelo contra o Ypiranga-RS, no próximo sábado (20), na Arena de Pernambuco, o Tricolor do Arruda terá sete jogadores pendurados com dois cartões amarelos: Zé Mário, Marquinhos, Andrey, Ronald, William Alves, Alex Ruan e Renato.
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Desses sete nomes, três deles são titulares da equipe, o lateral-esquerdo Zé Mário, o atacante Ronald e o zagueiro Willam Alves. Os demais são reservas que costumar ter minutos vindo do banco.
Após o jogo contra o Ypiranga-RS, o Santa terá um difícil duelo na sequência, contra o Paysandu, fora de casa. A Cobra Coral nunca venceu o Papão como visitante.
Público
Mesmo com o jogo mantido às 19h, o Santa Cruz não estará desamparado nas arquibancadas na Arena de Pernambuco. A primeira parcial de ingressos divulgados pelo clube dá conta que mais de 7500 ingressos foram vendidos. O Tricolor tem a melhor média de público da competição e uma das melhores do Brasil.