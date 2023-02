A- A+

Tabu Santa Cruz tem tabu de dez anos sem vencer o CRB fora de casa; confira o histórico O Tricolor do Arruda encara o Galo na próxima quarta-feira (22), pelo Nordestão

Embalado após a primeira vitória no Nordestão contra o Atlético-BA, o Santa Cruz vai precisar superar um tabu de dez anos para conquistar seu segundo triunfo na competição. O próximo jogo é na quarta-feira (22), contra o CRB, no Rei Pelé. A última vitória tricolor como visitante diante do Galo foi em 2013. Confira o histórico:

O retrospecto geral de CRB x Santa Cruz, em Macéio, até que é equilibrado. Em 22 jogos, o clube alagoano saiu vencedor de nove. Os pernambucanos venceram seis e as outras sete partidas terminaram empatadas.

A última vitória do Santa Cruz em 2013 foi por 3 a 2, em confronto pelo Nordestão daquele ano. A Cobra Coral venceu de virada com gols de Danilo Santos, Flávio Recife e Marquinho.

Desde essa partida, o Santa Cruz visitiu o CRB em mais cinco ocasiões. Foram quatro vitórias do Galo e um empate. O útimo jogo entre as equipes foi no Nordestão de 2020, que terminou 1 a 0 para os alagoanos. Pipico estava em campo nesse duelo.

Últimos jogos entre CRB x Santa Cruz:

CRB 2 x 3 Santa Cruz (2013, Nordestão)

CRB 2 x 1 Santa Cruz (2013, Série C)

CRB 3 x 2 Santa Cruz (2015, Série B)

CRB 1 x 0 Santa Cruz (2017, Série B)

CRB 1 x 1 Santa Cruz (2018, Nordestão)

CRB 1 x 0 Santa Cruz (2020, Nordestão)



