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Futebol Santa Cruz tem três jogadores pendurados contra o Brusque; goleiro cumpre suspensão William Alves e Quirino também devem voltar a ficar à disposição

O Santa Cruz terá que ter atenção ao jogo contra o Brusque, no próximo domingo (14), fora de casa, pela 10ª rodada da Série C. O tricolor chegará para o duelo com três jogadores pendurados com dois cartões amarelos, entre eles, o atacante Ronald, principal nome do setor ofensivo. Além do ponta, o lateral-esquerdo Zé Mário e o atacante Marquinhos também estão com dois cartões amarelos na conta.

Se a Cobra Coral olha atentamente para o que pode acontecer no futuro, também observa uma ausência certa. Expulso na última partida, o goleiro Thiago Coelho é desfalque certo. O substituto tende a ser Gabriel Souza, que assumiu o gol na última partida após o cartão vermelho do companheiro.

Por outro lado, retornos também devem acontecer. Recuperando de lesões, o zagueiro William Alves e o centroavante Quirino podem ser novidades para o duelo dessa rodada.

Dessa maneira, a provável escalação do técnico Cristian de Souza para o jogo fora de casa deverá ser com: Gabriel Souza; Eurico, William Alves, Jeferson e Zé Mário; Fabinho, Pedro Favela, Ronald, Vitinho e Everaldo; Tiago Marques.



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