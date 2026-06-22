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Série C

Santa Cruz tem três suspensos contra o Paysandu

William Alves, Alex Ruan e Renato estão fora do duelo contra o Papão

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Zagueiro William Alves está de fora contra o Paysandu por suspensão Zagueiro William Alves está de fora contra o Paysandu por suspensão  - Foto: Paulo Matheus/FPF

O Santa Cruz tem três desfalques certos para o jogo contra Paysandu, no próximo sábado (27), em Belém. Suspensos, o atacante Renato, o zagueiro William Alves e o lateral-esquerdo Alex Ruan estão fora do duelo válido pela 12ª rodada.

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William Alves e Alex Ruan ficam de fora por conta do acúmulo de três cartões amarelos. A expectativa é que Matheus Vinícius assuma a posição na zaga e Zé Mário retorne ao time titular. 

Já Renato está fora porque recebeu cartão vermelho direto, já nos minutos finais do segundo tempo da derrota para o Ypiranga-RS por 1x0 na Arena de Pernambuco. O experiente atacante é reserva e será uma opção a menos no jogo. 

A derrota fez com que o Santa estacionasse na nona posição com 15 pontos e a oportunidade de entrar no G8 foi adiada. 

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