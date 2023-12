Santa Cruz tenta conquistar patrocínio de site de serviços de acompanhantes de luxo

A- A+

Para aumentar o tamanho do rendimento nos cofres do clube na temporada de 2024, o Santa Cruz tenta conquistar o patrocínio da Fatal Model, um site que oferece serviços de acompanhantes de luxo para pessoas com 18 anos ou mais.

Tombense, Brusque, Vitória, CRB, ABC, Ponte Preta, Paysandu, Sampaio Corrêa, Hercílio Luz e Camboriú são alguns times de futebol que têm patrocínio da empresa.

De acordo com a apuração da reportagem da Folha de Pernambuco, as conversas entre as instituições aconteceram durante a Conferência de Futebol do Nordeste, em Salvador (BA). O evento ocorreu nos dias 23 e 24 do mês passado.

A reportagem também apurou que as tratativas iniciais não ocorreram nos espaços disponibilizados pelo evento para reuniões de negócios entre os representantes dos clubes.

Segundo a Fatal Model, "a utilização de termos pejorativos, como prostituta e garota de programa é uma prática desrespeitosa. Por esse motivo, a empresa utiliza apenas o termo acompanhante para se referir a todos os anunciantes da plataforma".

"Temos que reconhecer que em estádios de futebol há um grande público que precisa ser educado sobre respeito aos profissionais do sexo, por isso é lá que o Fatal Model decidiu propagar seus valores", complementa a empresa.

