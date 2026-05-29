A- A+

Futebol Santa Cruz terá desfalque de William Alves contra Ferroviária; Ennes e Silva voltam Tricolor não poderá repetir a linha defensiva das últimas rodadas

O Santa Cruz terá o importante desfalque de William Alves na partida deste domingo (31), diante da Ferroviária, na Arena de Pernambuco. Por outro lado, nesta partida da nona rodada da Série C, o Tricolor poderá contar com os retornos do lateral-direito Thiago Ennes e o volante Silva.

Conforme afirmou o técnico Cristian de Souza em coletiva pré-jogo, a situação do zagueiro é um pouco delicada e deve retornar aos treinamentos apenas para a próxima partida.

"A situação do William Alves é uma situação um pouco mais delicada, eu acredito que na semana que vem deve voltar aos trabalhos normais", disse o treinador do Santa Cruz.

Com essas definições, após três rodadas, o Santa terá uma nova formação da linha defensiva. Caso Eurico siga atuando na lateral-direita, Edson Miranda surge como favorito para entrar. Se a decisão for retornar Eurico para o centro da zaga, Thiago Ennes volta para direita.

O pilar defensivo vem sendo a prioridade do trabalho de Cristian de Souza. O Santa Cruz é uma das equipes menos vazadas da competição - seis gols sofridos - e desde que o novo treinador chegou ao Arruda, o time sofreu apenas dois gols em três jogos.



Veja também