Santa Cruz terá mudanças no meio-campo para encarar o América/MG

O Santa Cruz terá modificações no meio-campo para a partida contra o América/MG, terça (14), no Independência, pela segunda fase da Copa do Brasil. Por conta de dores musculares, o volante Daniel Pereira não viajou com a delegação. Com isso, o Tricolor pode ter a entrada de Baraka entre os titulares.



Presente em quatro jogos pelo Santa Cruz em 2023, Baraka ainda não começou uma partida pelo clube. Diante do América, a presença entre os 11 fica ainda mais provável por conta de outro jogador da posição, João Erick, não ter viajado para Minas Gerais. Outra possibilidade seria recuar Arthur e acionar Chiquinho, recém-contratado, ao lado de Felipe Gedoz na armação.





Adversário está invicto

O América/MG ainda não perdeu na temporada 2023. A equipe, comandada pelo técnico Vagner Mancini, acumula seis vitórias e quatro empates. No Campeonato Mineiro, o Coelho vem de triunfo por 2x0 diante do Cruzeiro, pela partida de ida da semifinal da competição.

Os clubes não se enfrentam desde 2017. As duas últimas vezes foram na Série B do Campeonato Brasileiro da época, com vitórias por 1x0 no turno e returno para os mineiros. O triunfo mais recente dos pernambucanos aconteceu na Série A 2016, por 1x0, no Arruda. Nesta mesma temporada, o Santa obteve o resultado positivo mais recente jogando como visitante diante do América, ganhando por 3x0 também em encontro na primeira divisão.

