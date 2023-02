Santa Cruz terá sequência de três jogos como visitante

A- A+

Invicto na temporada 2023, o Santa Cruz terá pela frente três jogos consecutivos fora de casa. A começar pelo duelo desta quarta (22), contra o CRB, no Rei Pelé, pela Copa do Nordeste. Os demais compromissos serão pelo Campeonato Pernambucano e Copa do Brasil.



No Estadual, no dia 25 de fevereiro, o Santa enfrenta o Retrô, às 18h30, na Arena de Pernambuco, em jogo atrasado pela primeira rodada da competição. Fechando a série, o Tricolor entra em campo no dia 28, às 19h30, perante o Democrata de Governador Valadares, em Minas Gerais, na estreia da Copa do Brasil.



Nos quatro jogos que fez como visitante em 2023, o Santa Cruz soma três empates e uma vitória. Os duelos foram perante Porto e Petrolina (ambos por 0x0, no Pernambucano), Vitória (0x0, pela Copa do Nordeste) e o único triunfo foi obtido contra o Salgueiro, por 1x0, no Estadual.





Vale citar que o Santa Cruz teria outro jogo como visitante na sequência, nesta sexta (17), contra o Sport, na Ilha do Retiro, pelo Nordestão, mas o confronto foi adiado por conta da abertura do Carnaval. Ainda não há uma nova data confirmada para o Clássico das Multidões.

Veja também

PSG Comer e dormir bem era "um conselho" e não "uma bronca", afirma Mbappé