Futebol Santa Cruz teve transmissão do jogo proibida pelo Sousa-PB no duelo pela Série D, diz diretoria Segundo nota do clube, o Santa Cruz havia recebido autorização da CB para a transmissão e chegou a montar estrutura para transmitir a partida

Após a partida entre Sousa-PB e Santa Cruz, válida pela 6ª rodada da série D, a direção do tricolor pernambucano divulgou uma nota explicando aos seus torcedores que a transmissão do jogo deste domingo (25) seria transmitida pelo clube, mas teria sido proibida pela time paraibano.



Segundo nota do clube, o Santa Cruz havia recebido autorização da CB para a transmissão e chegou a montar estrutura para transmitir a partida. "Toda estrutura foi montada e na noite de ontem a direção do clube paraibano proibiu a transmissão", diz a nota.



"A diretoria coral reafirma o compromisso de proporcionar o melhor conteúdo ao vivo pra torcida tricolor, seja nos jogos disputados no Arruda ou fora de casa. Desde que os adversários colaborem", completa o comunicado do Santa.

Dois dias antes do jogo, o presidente do Sousa, Aldeone Abrantes, havia garantido que o clube não faria a transmissão do jogo por não ter conseguido solicitar autorização da CBF em tempo hábil.



"Não haverá transmissão! O Sousa não vai arriscar. Nós não conseguimos a autorização. A CBF está com muitos dos seus departamentos desativados. Então quem quiser assistir Sousa x Santa Cruz terá que vir ao Marizão às 16h30 de domingo", disse o presidente do Sousa em entrevista ao GE.



Confira a nota, na íntegra:



"O Santa Cruz FC informa que recebeu autorização da CBF para transmitir a partida contra o Sousa pela TV Coral. Toda estrutura foi montada e na noite de ontem a direção do clube paraibano proibiu a transmissão. A diretoria coral reafirma o compromisso de proporcionar o melhor conteúdo ao vivo pra torcida tricolor, seja nos jogos disputados no Arruda ou fora de casa. Desde que os adversários colaborem".

