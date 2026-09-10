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Série C Santa Cruz: Thiago Ennes evita projetar pontuação de acesso e defende pensamento jogo a jogo Tricolor terá jogo que poderá definir liderança do Grupo B, no próximo sábado (12), contra o Maringá, fora de casa

Um dos mais experientes atletas do Santa Cruz e com uma das maiores bagagens na Série C, o lateral-direito Thiago Ennes evitou projetar pontução e garante que elenco pensa duelo a duelo em busca do acesso à Série B. Tricolor volta a campo no próximo sábado (12), fora de casa, contra o Maringá.

Mesmo saindo na frente no quadrangular final com a vitória sobre por 1x0 contra o Botafogo-PB, o atleta garante que o plantel deixa a euforia de lado e projeta um duelo complicado contra a equipe do interior do Paraná.

"O jogo anterior já passou, não volta mais. O momento é de pensar no Maringá, que é um jogo difícil, uma equipe também que está brigando para subir. Já tive duas ou três oportunidades de enfrentar eles e sei como que é difícil jogar lá", explicou Thiago Ennes.

O confronto contra o Maringá reune os dois times que saíram com vitórias na primeira rodada do Grupo B. Quem vencer poderá se aproximar do acesso.

Thiago Ennes prega 'pés no chão' e afasta clime de euforia - Foto: Rafael Vieira/FPF

"A gente aqui não conquistou nada e deixamos a euforia para o torcedor. Vamos continuar fazendo o que a gente vem fazendo para, se Deus quiser, no final do ano todo mundo estar comemorando junto", disse o lateral-direito.

Para isso, Ennes afirmou que os erros precisam ser minimizados e pede atenção para o próximo duelo.

"Os erros que cometemos na primeira fase, que é normal, erros e acertos, a gente não pode errar mais porque qualquer ajuste nos jogos de segunda fase podem ser letais para os adversários", concluiu.

O Santa treina na manhã desta quinta-feira (10) no Arruda, seguindo viagem para Maringá na parte da tarde.

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