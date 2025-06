A- A+

Educação Atletas do Santa Cruz, Thiago Galhardo e Lucas Siqueira apresentam projeto de educação financeira Os dois estiveram na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) com objetivo de levar o programa às escolas municipais do estado

Os jogadores do Santa Cruz, Thiago Galhardo e Lucas Siqueira, apresentaram, um projeto que visa levar a educação financeira às escolas municipais do estado, em visita à Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), nesta terça-feira (3).

A dupla mostrou a proposta do programa EfincKids (Ensino de Educação Financeira para Crianças e Adolescentes) ao deputado estadual Joãozinho Tenório (Patriota), marcando o início de um diálogo sobre a importância do tema.

De acordo com Thiago Galhardo, a iniciativa tem potencial transformador. “A educação financeira, uma hora, vai fazer a diferença na vida das pessoas. Começar isso nas escolas, quando ainda somos crianças, é fundamental para formar adultos mais preparados e conscientes”, destacou o centroavante.

O volante Lucas Siqueira é especialista no tema de educação financeira e reforçou o objetivo do projeto.“A missão do EfincKids é levar conhecimento para os alunos e transformar gerações através da educação financeira. Temos convicção de que esse será é um grande e importante trabalho!”.

O deputado estadual Joãozinho Tenório é torcedor do Santa Cruz. Na conversa com os atletas, o parlamentar afirmou estar disposto a ajudar na realização do projeto.

“Reconheço a importância dessa pauta e estarei junto para ajudar a divulgar e articular com a educação do estado para que essa ideia ganhe força e chegue aos municípios”, garantiu.

Veja também