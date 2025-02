A- A+

Tricolor Alvo do Santa Cruz, Thiago Galhardo encaminha rescisão com o Fortaleza Jogador de 35 anos seria o "atacante de bagagem" que o Tricolor busca

O Santa Cruz pode estar perto de contratar o centroavante de currículo que tanto almeja. Nome especulado no Arruda nas últimas semanas, o atacante Thiago Galhardo, de 35 anos, estaria perto de assinar sua rescisão contratual com o Fortaleza, ficando assim livre para assinar com a Cobra Coral. A informação é do Jornal O Povo.

O Santa deixa bem claro a necessidade de reforçar o setor ofensivo, mais especificamente na posição de centroavante. O executivo de futebol do clube, Harlei Menezes, revelou que o Tricolor busca dois 'camisa 9' diferentes: um jogador novo que venha ser um ativo do clube e outro com bastante bagagem.

Após a recusa do retorno de Gilberto ao Arruda, Thiago Galhardo tornou-se o principal alvo para essa função. Fora dos planos de Vojvoda no Fortaleza, a quebra contratual pode deixar o caminho aberto para a contratação em definitivo.

Galhardo acumula passagens por grandes camisas do Brasil, como o Vasco da Gama, Internacional, Ceará e o Goiás, equipe que defendeu em 2024 por empréstimo. Em 2024, o atacante somou nove gols e quatro assistências em 38 jogos.

Aposta



Por sua vez, o centroavante que pode ser a aposta do Santa Cruz é Eduardo Tanque, de 22 anos, que estava no Paraná. A informação é de João Victor Amorim, da Rádio Jornal. Inclusive, o jogador não viajou para o confronto diante do Cianorte, nesta quarta, pelo Paranaense. Em oito jogos pela equipe paranista, marcou apenas um gol.

