A- A+

Tricolor Santa Cruz: Thiago Galhardo desembarca nesta sexta-feira (14) no Recife Após a realização dos exames médicos, jogador assinará como novo jogador coral

O Santa Cruz está muito próximo de anunciar seu novo 'camisa 9'. Chegando para ser a grande referência técnica do Tricolor em 2025, Thiago Galhardo deve desembarcar no Recife na manhã desta sexta-feira (14), como foi noticiado pelo jornalista Diego Gondim do Cast Coral e apurado pela reportagem da Folha de Pernambuco.

Após chegar no Recife, o jogador deve seguir diretamente para realizar os exames médicos e, se tudo ocorrer bem, assinar contrato com o Santa Cruz.

Galhardo chega ao Santa Cruz sem custo de transferência, já que encaminhou a rescisão de contrato com o Fortaleza, seu antigo clube. Apesar de não ter sido oficializado no Boletim Informativo Diário (BID), informações dão conta que o processo já está bem adiantado.

Galhardo acumula passagens por grandes camisas do Brasil, como o Vasco da Gama, Internacional, Ceará e o Goiás, equipe que defendeu em 2024 por empréstimo. Em 2024, o atacante somou nove gols e quatro assistências em 38 jogos.

Veja também