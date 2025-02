A- A+

TRICOLOR DO ARRUDA Santa Cruz: próximo de acerto com o Tricolor, confira os números do atacante Thiago Galhardo Atacante, de 35 anos, desembarca no Recife na manhã desta sexta-feira (14) e deve assinar com a Cobra Coral para a temporada de 2025

A camisa nove do Santa Cruz, finalmente, parece ter encontrado um dono. Após passar temporadas sem um centroavante goleador, o Tricolor está próximo de acertar com um jogador que sabe bem o caminho para balançar as redes.

O atacante Thiago Galhardo, de 35 anos, desembarca no Recife na manhã desta sexta-feira (14) para realizar exames médicos e finalizar os trâmites do contrato com a Cobra Coral para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro em 2025.

Conheça a carreira do atacante

Formado nas categorias de base do Bangu, o mineiro construiu uma trajetória com passagens por diversos clubes brasileiros, como Botafogo, América-RN, Remo e Comercial. Em 2017, teve uma experiência internacional no futebol japonês, atuando pelo Albirex Niigata. No entanto, foi em 2018, vestindo a camisa do Vasco, que ganhou maior projeção no cenário nacional.

Thiago Galhardo no Vasco. Foto: Paulo Fernandes/Vasco.com.br

Em sua primeira temporada pelo Cruzmaltino, marcou sete gols e deu três assistências em 38 partidas. No ano seguinte, disputou 14 jogos e balançou as redes duas vezes antes de se transferir para o Ceará, onde, em 34 partidas, anotou 12 gols e deu uma assistência.

No Ceará, Galhardo marcou 12 gols. Foto: Stephan Eilert /cearasc.com

O auge de sua carreira veio em 2020, quando defendeu o Internacional. Galhardo foi um dos principais destaques do Brasileirão, chegando a disputar a artilharia ao marcar 17 gols na competição. Na temporada, somou 23 gols e 10 assistências, desempenho que lhe rendeu uma convocação para a Seleção Brasileira em novembro daquele ano, para enfrentar o Uruguai.

Thiago Galhardo e Arana, convocados pela Seleção Brasileira. Foto: Lucas Figueiredo/CBF

No ano seguinte, manteve bons números pelo Inter, com 11 gols em 28 jogos. Em 2022, foi emprestado ao Celta de Vigo, da Espanha, mas teve um desempenho discreto, marcando apenas dois gols em 34 partidas. Ainda em 2022, retornou ao Brasil para defender o Fortaleza.

Thiago Galhardo foi destaque no Internacional em 2020. Foto: Ricardo Duarte/Internacional

Pelo clube cearense, atuou entre 2022 e 2024, somando 100 jogos, 27 gols e oito assistências. O jogador integrou o elenco que conquistou o Campeonato Cearense de 2023 e a Copa do Nordeste de 2024.

Com a camisa do Fortaleza, o atacante conquistou dois títulos. Foto: Reprodução/ @tgalhardo

Em 2024, foi emprestado ao Goiás para a disputa da Série B, onde marcou seis gols e deu quatro assistências. Agora, com sua rescisão oficializada junto ao Fortaleza, Galhardo poderá assinar com o Santa Cruz sem custos. O jogador, que já foi aprovado por boa parte da torcida coral, tem tudo para ser um reforço de peso para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro.

