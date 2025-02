A- A+

contratação Santa Cruz: Thiago Galhardo desembarca com a camisa 9 tricolor Jogador de 35 anos chega com dois anos de contrato

O Santa Cruz já tem seu novo camisa 9. Nesta sexta-feira (14), às 12h em ponto, Thiago Galhardo desembarcou no Aeroporto do Recife, já com camisa coral, e foi saudar os centenas de tricolores que foram recepcionar o atacante.

Thiago Galhardo ressaltou o desejo de vestir a camisa do @SantaCruzFC e falou que espera dar muitas alegrias aos torcedor coral.



Vídeo: Ayrton Niño/Folha de Pernambuco pic.twitter.com/35NVqSkNvq — FolhaPE Esportes (@FolhaPEesportes) February 14, 2025

Entusiasmado com a oportunudade de jogar no Santa Cruz, Galhardo pontuou que o projeto e o novo momento do clube influenciaram na decisão.

"Eu amo o povo nordestino. Fui muito feliz em todas as minhas passagens por aqui. O desafio que me foi passado, o time em recuperação, a implementação da SAF, o desafio de voltar onde nunca deveria ter saído, em 2016 joguei contra o Santa na Série A, esse é o objetivo".

"A torcida dispensa comentários, o clube, todo mundo sabe, que tem muito para crescer", comentou.

Responsabilidade

Chegando com um contrato de dois anos, Galhardo chega como o primeiro grande reforço desse momento do Santa Cruz, que está prestes a se tornar SAF. O jogador comentou sobre essa responsabilidade.

"Meu objetivo é fazer gols (risos). Vim com essa responsabilidade, sei do tamanho que é e o esforço que eles fizeram para que eu estivesse aqui. Escolhi o Santa Cruz, não foi nada forçado, o presidente Bruno Rodrigues sabe disso, estou muito feliz, vim para fazer gol, dar assistência", iniciou. "Vim não somente para ajudar dentro de campo, mas acho que também fora dele. Ser um elo direto com a diretoria, para que possamos acertar o máximo possível para colocar o Santa Cruz nunca deveria ter saído", garantiu.

Estreia

Ainda que esteja ansioso para estrear pelo Santa Cruz, Thiago Galhardo confessou que não estava treinando, mas estipulou um prazo para fazer a primeira partida com a camisa 9 do Arruda.

"Por mim, eu jogaria no domingo (contra o Central). Mas confesso que não estava treinando, mas acho que minha genética ajuda e em 15 dias estarei apto a jogar. Podem esperar, que na semifinal estarei pronto para ajudar, à disposição do treinador para jogar o tempo que for necessário.

Anúncio oficial

"Homem gol". Foi assim que o novo camisa 9 foi apresentado oficialmente nas redes sociais do Santa Cruz na tarde desta sexta. O vídeo, publicado pelo Tricolor, mostra lances do atacante durante sua passagem por clubes como Fortaleza, Vasco e Internacional - onde viveu o auge da sua carreira, disputando a artilharia do Brasileirão 2020.

É OFICIAL! NOVO CAMISA 9!



Thiago Galhardo é o mais novo reforço do Santa Cruz! Com 35 anos e um currículo de peso, o atacante tem passagens pelo Internacional, Celta de Vigo, Fortaleza e até convocações para a Seleção Brasileira!



Experiência, qualidade e muita garra… pic.twitter.com/wRLNz7DtYh — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) February 14, 2025

Durante sua carreira, Galhardo já disputou mais de 400 partidas e marcou cerca de 90 gols nas últimas sete temporadas.

Veja também