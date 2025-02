A- A+

SANTA CRUZ Santa Cruz: Thiago Galhardo é regularizado e deve estrear no mata-mata do Pernambucano Principal reforço do Santa Cruz, o camisa nove teve seu nome publicado no BID nesta terça (18)

O centroavante Thiago Galhardo, reforço de peso contratado pelo Santa Cruz para a disputa da temporada de 2025, está regularizado. O camisa nove teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta terça-feira (18) e está apto para estrear pela Cobra Coral.

No entanto, o recém-contratado não deve estrear já neste sábado (22), contra o Maguary, pela última rodada da primeira fase do Pernambucano. Isso porque o jogador ainda não está com condições físicas de entrar em campo.

Thiago Galhardo teve nome publicado no BID. Foto: Reprodução

Seu último jogo oficial foi no dia 7 de outubro de 2024, pelo Goiás, na Série B do Campeonato Brasileiro.

Com todas as pendências burocráticas resolvidas, a expectativa é que o novo atacante faça sua estreia na semifinal do Campeonato Pernambucano e reforce a equipe coral durante o mata-mata.

Caso consiga vaga direta à semifinal do Estadual, o Santa Cruz irá disputar as partidas nos dias 8 e 15 de março.

